Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Jogadas com bola parada estavam nos preparativos tricolores desta quinta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A abafada tarde desta quinta-feira (24) foi marcada no Grêmio por mais um treino tático sob o comando de Roger Machado. Em mais um capítulo – o terceiro – dos preparativos para o duelo contra o Inter na noite do próximo sábado (26), a atividade teve portões fechados à imprensa repetindo estratégia adotada nos dias anteriores.

Na abertura, exercícios de simulação para a partida. Em seguida, o elenco disponível foi dividido em grupos para trabalhos orientados pela comissão técnica. O primeiro segmento se concentrou sobre conceitos com passe, controle de bola e finalização, ao passo que na última parte da sessão o foco foram o aprimoramento de jogadas com bola parada.

Roger não sinalizou qual a equipe e o esquema que colocará em campo, como já é de praxe no futebol. Mas especula-se uma provável escalação com Brenno; Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas, Thiago Santos, Villasanti, Bitello, Rildo, Campaz e Diego Souza.

O time do bairro Humaitá ainda tem mais um turno de trabalho nesta sexta-feira (25), encerrando a preparação para o Grenal. Dessa vez, os jornalistas poderão acompanhar somente uma parte do treino.

Situação

Marcado para as 19h no estádio Beira-Rio, o jogo pode classificar o Tricolor para as semifinais do Campeonato Gaúcho, em caso de vitória da equipe visitante, que lidera o torneio com 17 pontos. Já o Colorado está em terceiro lugar (12 pontos), atrás do vice Ypiranga de Erechim (15 pontos).

