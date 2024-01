Geral Saiba o que muda para o consumidor com o pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Empresa entrou com pedido na justiça americana para reestruturar suas dívidas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com dívidas de US$ 20 bilhões, a GOL entrou na quinta-feira (25) com o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O pedido do Capítulo 11 (lei de falências do país) foi feito no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Com o processo, a companhia espera levantar capital, reestruturar as finanças e “fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto continuam a operar normalmente”.

Nessa sexta-feira (26), a justiça de Nova York aprovou o pedido da Gol. O juiz Martin Glenn concedeu proteção à Gol de execução de credores, um dos principais motivos de a aérea buscar a proteção nos Estados Unidos.

A expectativa é que o processo não gere mudanças na operação da companhia para os passageiros, explica o ex-diretor da ANAC, Ricardo Fenelon, sócio do escritório Fenelon Barretto Rost. A própria GOL, lembra ele, anunciou que tem caixa para manter a operação enquanto passa pela reestruturação.

“A expectativa é que não mude nada para o consumidor. A GOL opera com os níveis mais altos de segurança no mundo, tem índices de eficiência operacional altíssima. No primeiro momento, é uma reestruturação financeira. Em um primeiro momento, não há nenhum impacto. Existem vários exemplos de empresas que passaram pelo Chapter 11 e que não mudaram a sua operação, como a própria LATAM”, explica o advogado.

Em comunicado, a empresa explica que os clientes serão atendidos normalmente. “Os Clientes da GOL poderão continuar a organizar viagens e a voar pela Companhia como sempre fizeram, com a utilização de passagens e vouchers”. Acrescenta que eles seguirão acumulando milhas ao voar pela Companhia e poderão comprar e resgatar milhas acumuladas por meio do Smiles”.

A empresa também acrescenta que irá honrar todas as obrigações com Clientes, incluindo reembolsos de passagens, cupons de viagem e pagamentos ou crédito associados a reclamações de bagagem ou serviços, em conformidade com políticas da empresa em vigor.

“As grandes empresas aéreas americanas já passaram pelo Chapter 11. Ele por si só não é um problema”, acrescenta Fenelon. “A GOL vai tentar renegociar suas dívidas com a supervisão do judiciário americano. Como várias companhias aéreas já foram bem-sucedidas, a expectativa com a GOL é a mesma.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-o-que-muda-para-o-consumidor-com-o-pedido-de-recuperacao-judicial-da-gol-nos-estados-unidos/

Saiba o que muda para o consumidor com o pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos

2024-01-26