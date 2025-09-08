Política Saiba o que o presidente do partido de Bolsonaro fará se o ex-presidente lançar o filho Eduardo como candidato, e não Tarcísio de Freitas

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

A aliados, Valdemar tem dito que não restará outra alternativa senão concordar com a decisão. (Foto: Reprodução)

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto não esconde a aliados que prefere Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026.

Em conversas reservadas, no entanto, Valdemar não descarta que Jair Bolsonaro acabe decidindo lançar o filho, e não o governador de São Paulo, na disputa. E, se isso acontecer, o que o presidente do PL fará?

A aliados, Valdemar tem dito que não restará outra alternativa senão concordar com a decisão de Bolsonaro de lançar Eduardo, embora o deputado venha em uma cruzada criticando o presidente do PL.

De acordo com aliados, Valdemar argumenta que o partido só chegou ao tamanho que tem hoje por causa de Bolsonaro. Nesse cenário, o cacique não teria como contrariar o ex-presidente da República.

Em entrevista recente ao programa Contexto Metrópoles, Eduardo disse querer ser candidato ao Planalto, caso o pai siga inelegível. Ele afirmou também que, se Tarcísio se filiar ao PL, ele vai procurar outra sigla.

“Se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Estou no meu terceiro mandato. Sei como a banda toca. Eu teria que ir para outro partido”, disse Eduardo.

Elogio

O deputado federal elogiou o discurso do governador paulista, Tarcísio de Freitas, em evento a favor da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo (7). Contudo, Eduardo não escondeu que teve divergências com o governador e afirmou que espera que a fala de Tarcísio seja permanente, assim como suas condutas. As declarações foram dadas em entrevista ao site Poder360.

“Eu vou evitar entrar em polêmica com o governador Tarcísio. Mais uma vez, o assunto da eleição não é para agora. Ele é, principalmente, para o ano que vem. E quem vai decidir isso tudo caso esse cenário onde o Bolsonaro não possa (concorrer) se configure será o próprio Jair Bolsonaro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer: eu acho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pró-anistia e acho que nesse momento isso é o principal”, disse ele.

Eduardo evitou falar se Tarcísio poderia ser um nome a ser apoiado por Bolsonaro em 2026, afirmando que “muita coisa pode acontecer” até a eleição. “E o próprio Tarcísio, igual a minha (opinião), o que a gente fala? Que o candidato é o Jair Messias Bolsonaro. Então vamos pra frente”, enfatizou. (Com informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, e de O Estado de S. Paulo)

