Acontece Graní lança menu 100% vegano com embutidos autorais e expande sua experiência gastronômica em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Desenvolvido internamente e inédito na cena local, o novo menu reforça a identidade plural da casa e reposiciona o plant-based com sabor e técnica Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O que torna uma pizza memorável? Na Grani Pizzeria Napoletana, a resposta está na combinação entre técnica apurada, ingredientes autorais e a liberdade criativa para ir além do óbvio.

Com o sabor como ponto de partida e a autoria como assinatura, a casa apresenta uma nova seleção 100% vegana, inédita na cena local, desenvolvida internamente com rigor e autenticidade em cada detalhe. Um movimento que consolida a essência da marca e reposiciona o universo à base de plantas com excelência.

A chegada do cardápio vegano não substitui os clássicos, amplia o repertório da casa e a experiência do cliente. Os sabores tradicionais seguem firmes no menu, com os mesmos insumos de qualidade e a entrega que consagrou a Grani em Porto Alegre. A proposta das novas receitas é simples e poderosa: permitir que diferentes preferências alimentares convivam à mesa com o mesmo cuidado na execução, o mesmo acolhimento e, sobretudo, o mesmo nível de entrega.

A decisão de lançar uma linha vegana partiu de uma demanda consolidada, percebida desde os primeiros dias de operação. Mas também nasceu da escassez de insumos adequados no mercado e do desejo de oferecer uma opção realmente estruturada para o público. “É um mercado desafiador, que exige desenvolvimento próprio. A gente entendeu que não bastava adaptar. Era preciso criar com responsabilidade”, destaca o chef e fundador Igor Henrique Rodrigues.

20 RECEITAS INÉDITAS E EMBUTIDOS VEGANOS FEITOS NA CASA

O lançamento da Grani é tão generoso quanto ousado. São 20 receitas exclusivas: 6 entradas, 13 pizzas salgadas e 1 doce. Todas são feitas com a tradicional massa de fermentação natural da Grani, que já era, por natureza, vegana. Agora, ela vem acompanhada de coberturas autorais, como presunto cru, pepperoni e ragù à base de plantas, todos produzidos artesanalmente, sem o uso de industrializados.

Na contramão do padrão, em que pizzas veganas costumam ser apenas receitas sem queijo, a Grani foi além, desenvolvendo embutidos vegetais e combinações próprias para garantir protagonismo de sabor, textura e complexidade em cada fatia. O resultado são criações que respeitam as escolhas alimentares sem abrir mão do prazer de comer bem.

Todo o processo nasceu dentro da própria cozinha da Grani. Nada de consultorias ou receitas prontas. Foram semanas de experimentos, queijos vegetais indo e vindo, proteínas sendo testadas, até que Igor e os pizzaiolos chegaram ao ponto certo. “Não é um menu para um nicho específico”, diz o chef. “É uma extensão do que a gente já faz, com o mesmo rigor e a mesma busca por sabor. Vegano, sim, mas criado para conquistar até os paladares mais clássicos.”

O resultado aparece em cada pizza servida: ingredientes frescos, embutidos vegetais com a textura certa e um equilíbrio de especiarias que não deixa margem para dúvida. Tudo carrega a mesma assinatura e a mesma excelência que fez da Grani uma referência.

DA CEASA AO FORNO: COMPROMISSO COM INSUMOS FRESCOS E CRIAÇÃO AUTORAL

Fiel ao seu modelo de operação artesanal, a Grani segue apostando em insumos frescos e fornecedores locais. Muitos ingredientes chegam semanalmente da Ceasa de Porto Alegre, em parcerias como o tradicional Box do Dico, referência entre os chefs pela qualidade dos produtos sazonais. Cada escolha passa pela curadoria direta de Igor, garantindo consistência e identidade em cada etapa, da cozinha ao salão.

“O vegano não quer uma pizza sem queijo. Quer comer bem, com sabor, com respeito. E isso só acontece quando existe um compromisso absoluto com o que se cria, do ingrediente ao forno. É assim que a Grani abre o próximo capítulo da pizza”, afirma Igor.

SERVIÇO

GRANI PIZZERIA NAPOLETANA

Endereço

Rua Cabral, 384 – Porto Alegre

Funcionamento

De terça a domingo

Almoço

11h às 14h30

Jantar

18h às 22h30 (terça, quarta, quinta e domingo)

Até 23h (sexta e sábado)

Reservas

• Almoço: das 11h às 12h30

• Jantar: das 18h às 19h30

• Tolerância de 15 minutos

(Espaço coberto limitado — consulte disponibilidade)

Reservas e informações pelo WhatsApp: (51) 3407-1902

