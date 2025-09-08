Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Graní lança menu 100% vegano com embutidos autorais e expande sua experiência gastronômica em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Desenvolvido internamente e inédito na cena local, o novo menu reforça a identidade plural da casa e reposiciona o plant-based com sabor e técnica

Foto: Divulgação

O que torna uma pizza memorável? Na Grani Pizzeria Napoletana, a resposta está na combinação entre técnica apurada, ingredientes autorais e a liberdade criativa para ir além do óbvio.

Com o sabor como ponto de partida e a autoria como assinatura, a casa apresenta uma nova seleção 100% vegana, inédita na cena local, desenvolvida internamente com rigor e autenticidade em cada detalhe. Um movimento que consolida a essência da marca e reposiciona o universo à base de plantas com excelência.

A chegada do cardápio vegano não substitui os clássicos, amplia o repertório da casa e a experiência do cliente. Os sabores tradicionais seguem firmes no menu, com os mesmos insumos de qualidade e a entrega que consagrou a Grani em Porto Alegre. A proposta das novas receitas é simples e poderosa: permitir que diferentes preferências alimentares convivam à mesa com o mesmo cuidado na execução, o mesmo acolhimento e, sobretudo, o mesmo nível de entrega.

A decisão de lançar uma linha vegana partiu de uma demanda consolidada, percebida desde os primeiros dias de operação. Mas também nasceu da escassez de insumos adequados no mercado e do desejo de oferecer uma opção realmente estruturada para o público. “É um mercado desafiador, que exige desenvolvimento próprio. A gente entendeu que não bastava adaptar. Era preciso criar com responsabilidade”, destaca o chef e fundador Igor Henrique Rodrigues.

20 RECEITAS INÉDITAS E EMBUTIDOS VEGANOS FEITOS NA CASA

O lançamento da Grani é tão generoso quanto ousado. São 20 receitas exclusivas: 6 entradas, 13 pizzas salgadas e 1 doce. Todas são feitas com a tradicional massa de fermentação natural da Grani, que já era, por natureza, vegana. Agora, ela vem acompanhada de coberturas autorais, como presunto cru, pepperoni e ragù à base de plantas, todos produzidos artesanalmente, sem o uso de industrializados.

Na contramão do padrão, em que pizzas veganas costumam ser apenas receitas sem queijo, a Grani foi além, desenvolvendo embutidos vegetais e combinações próprias para garantir protagonismo de sabor, textura e complexidade em cada fatia. O resultado são criações que respeitam as escolhas alimentares sem abrir mão do prazer de comer bem.

Todo o processo nasceu dentro da própria cozinha da Grani. Nada de consultorias ou receitas prontas. Foram semanas de experimentos, queijos vegetais indo e vindo, proteínas sendo testadas, até que Igor e os pizzaiolos chegaram ao ponto certo. “Não é um menu para um nicho específico”, diz o chef. “É uma extensão do que a gente já faz, com o mesmo rigor e a mesma busca por sabor. Vegano, sim, mas criado para conquistar até os paladares mais clássicos.”

O resultado aparece em cada pizza servida: ingredientes frescos, embutidos vegetais com a textura certa e um equilíbrio de especiarias que não deixa margem para dúvida. Tudo carrega a mesma assinatura e a mesma excelência que fez da Grani uma referência.

DA CEASA AO FORNO: COMPROMISSO COM INSUMOS FRESCOS E CRIAÇÃO AUTORAL

Fiel ao seu modelo de operação artesanal, a Grani segue apostando em insumos frescos e fornecedores locais. Muitos ingredientes chegam semanalmente da Ceasa de Porto Alegre, em parcerias como o tradicional Box do Dico, referência entre os chefs pela qualidade dos produtos sazonais. Cada escolha passa pela curadoria direta de Igor, garantindo consistência e identidade em cada etapa, da cozinha ao salão.

“O vegano não quer uma pizza sem queijo. Quer comer bem, com sabor, com respeito. E isso só acontece quando existe um compromisso absoluto com o que se cria, do ingrediente ao forno. É assim que a Grani abre o próximo capítulo da pizza”, afirma Igor.

SERVIÇO

GRANI PIZZERIA NAPOLETANA

Endereço
Rua Cabral, 384 – Porto Alegre

Funcionamento
De terça a domingo

Almoço
11h às 14h30

Jantar
18h às 22h30 (terça, quarta, quinta e domingo)
Até 23h (sexta e sábado)

Reservas

• Almoço: das 11h às 12h30

• Jantar: das 18h às 19h30

• Tolerância de 15 minutos

(Espaço coberto limitado — consulte disponibilidade)

Reservas e informações pelo WhatsApp: (51) 3407-1902

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

60 anos de Alvorada são tema de reunião-almoço da Granpal
https://www.osul.com.br/grani-lanca-menu-vegano-com-embutidos-autorais/ Graní lança menu 100% vegano com embutidos autorais e expande sua experiência gastronômica em Porto Alegre 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre
Pode te interessar

Acontece 60 anos de Alvorada são tema de reunião-almoço da Granpal

Acontece Fundacred celebra ‘Amigos Artistas’: a alma da arte gaúcha em retratos

Acontece Projeto transforma dor em esperança: SINCODIV-RS Educa une forças pela vida no trânsito

Acontece Com emoção e tradição, Porto Alegre celebra os 203 anos do Brasil independente