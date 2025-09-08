Acontece 60 anos de Alvorada são tema de reunião-almoço da Granpal

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

O encontro que aconteceu na Casa de Cultura Italiana, em Alvorada, reuniu autoridades da região Foto: Roberto Valle Foto: Roberto Valle

A comemoração dos 60 anos de Alvorada foi tema da reunião-almoço da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), realizada nesta segunda-feira (8). O evento aconteceu na Casa de Cultura Italiana, em Alvorada.

Segundo o prefeito de Alvorada, Douglas Martello, no dia 4 de outubro será realizada a grande festa de comemoração ao aniversário da cidade, na Praça João Goulart, a principal de Alvorada, localizada junto à avenida Getúlio Vargas, na Parada 48.

“Ainda estamos organizando a programação, mas posso adiantar que a população poderá acompanhar apresentações culturais, como shows locais e nacionais, e que a entrada será gratuita. Além disso, 70% do evento está sendo custeado por patrocinadores”, adiantou Martello.

Para o presidente da Granpal, Marcelo Maranata, o encontro também proporcionou a discussão sobre os desafios diários enfrentados pelo município. “Aspectos como infraestrutura, saúde e educação também são assuntos pautados nesta reunião. É sempre bom nos reunirmos, e fiz questão de que a reunião fosse aqui em Alvorada, para nos colocarmos à disposição do município”, destacou.

