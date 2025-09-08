Acontece Fundacred celebra ‘Amigos Artistas’: a alma da arte gaúcha em retratos

Por Gisele Flores | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Marilice Corona é uma dos 34 artistas retratados por Fernando Zago Foto: Fernando Zago Marilice Corona é uma dos 34 artistas retratados por Fernando Zago. (Foto: Fernando Zago) Foto: Fernando Zago

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio ao concreto do Centro Histórico de Porto Alegre, onde a pressa urbana costuma engolir a contemplação, o Museu de Arte do Paço se transforma em refúgio e reverência. A exposição “Amigos Artistas”, promovida pela Fundacred e pelo fotógrafo Fernando Zago, é mais do que uma mostra: é um gesto de afeto, um tributo à memória e uma celebração da arte plástica gaúcha como patrimônio vivo.

São 34 retratos em preto e branco, capturados nos ateliês dos artistas, com luz dura e fundo neutro. Mas o que se vê não é apenas técnica — é intimidade. É o instante em que o criador se revela sem máscaras, em seu espaço de invenção, cercado por tintas, telas e silêncio. É o momento em que a fotografia deixa de ser registro e se torna vínculo.

A exposição homenageia nomes que moldaram a identidade visual do Rio Grande do Sul. Entre as mulheres, estão:

Adriane Hernandez

Ana Norogrando

Clara Pechansky

Helena Kanaan

Lenir de Miranda

Maria Tomaselli

Marília Fayh

Marilice Corona

Maristela Salvatori

Zoravia Bettiol

Cada uma dessas artistas construiu, com coragem e sensibilidade, caminhos que desafiaram o tempo e os limites do reconhecimento. Suas obras são vozes que ecoam em cores, formas e gestos.

Na galeria masculina, a diversidade de estilos e inquietações revela a força de uma geração que nunca se acomodou:

Alfredo Nicolaiewsky

Britto Velho

Carlos Tenius

Carlos Wladimirsky

Eduardo Haesbaert

Hidalgo Adams

Hô Monteiro

José Carlos Moura

Luiz Gonzaga

Nakle

Paulinho Chimendes

Paulo Amaral

Paulo Porcella

Ricardo Aguiar

E há ainda os que partiram, mas permanecem vivos nas imagens e na memória coletiva:

Ena Lautert

Danúbio Gonçalves

Gelson Radaelli

Henrique Fuhro

João Luiz Roth

Lou Borghetti

Mário Röhnelt

Nelson Jungblut

Paulo Peres

Plinio Bernhardt

Esses nomes não são apenas artistas — são guardiões da alma gaúcha. Suas obras atravessam décadas, estilos e fronteiras, e continuam a dialogar com o presente.

Onde ver e para onde vai

A exposição “Amigos Artistas” está aberta ao público até 19 de setembro de 2025, no Museu de Arte do Paço, localizado no Paço dos Açorianos – Praça Montevidéu, nº 10, Centro Histórico de Porto Alegre. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Após o encerramento, as fotografias de Fernando Zago passarão a integrar o acervo permanente da Coleção Fundacred, na Av. Júlio de Castilhos, nº 44 – também no Centro Histórico, que já reúne mais de 700 obras de artistas consagrados do estado.

A exposição não apenas preserva rostos — ela preserva histórias. E ao fazer isso, reafirma que a arte gaúcha não é passado, nem apenas presente. Ela é continuidade. Ela é resistência. Ela é a prova de que, mesmo em tempos de ruído, há silêncios que falam mais alto. E há retratos que jamais se apagam.

34 Artistas plásticos do Rio Grande do Sul na Fundacred































































Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fundacred-celebra-amigos-artistas-a-alma-da-arte-gaucha-em-retratos/

Fundacred celebra ‘Amigos Artistas’: a alma da arte gaúcha em retratos

2025-09-08