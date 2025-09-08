Acontece Projeto transforma dor em esperança: SINCODIV-RS Educa une forças pela vida no trânsito

Por Gisele Flores | 8 de setembro de 2025

Pedro Bich Neto (EPTC) e Jeferson Fürstenau (Sincodiv/Fenabrave-RS) assinam convênio de parceria Foto: Anna Ailva/Osul Sincodiv/Fenabreve-rs , Eptc e Detran-rs juntos pelo trânsito Foto: Anna Ailva/Osul

Em um Estado onde cruzamentos viraram pontos de despedida e o som de sirenes ecoa como trilha sonora urbana, nasce uma iniciativa que não apenas propõe mudança — ela carrega a urgência de salvar vidas. O projeto SINCODIV-RS Educa, lançado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul, é mais do que uma campanha: é um pacto coletivo pela preservação da vida.

Com o lema “Trânsito Consciente. Vida Preservada”, o projeto marca a primeira grande aliança entre o setor privado e os órgãos públicos de trânsito — DETRAN-RS e EPTC Porto Alegre — para enfrentar uma realidade que já não pode ser ignorada. Em 2024, 84 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito na capital. Cada número, uma história interrompida. Cada estatística, uma ausência que reverbera em famílias, escolas, empresas e comunidades.

Quando os números deixam de ser estatísticas e se tornam histórias interrompidas

Mais de 14.853 acidentes foram registrados em Porto Alegre no último ano. Desses, 5.707 envolveram vítimas, totalizando 6.752 feridos. O automóvel lidera o ranking de envolvimento com 21.060 ocorrências, seguido pelas motocicletas com 5.097. O tipo de acidente mais comum foi o abalroamento lateral, com 6.002 registros, seguido por colisões frontais e traseiras.

Os cruzamentos mais perigosos da capital — como Ipiranga x Salvador França, Ipiranga x Silva Só e Dona Margarida x Edu Chaves — tornaram-se pontos críticos de atenção, onde a pressa, a distração e a negligência se encontram com consequências irreversíveis.

E há um dado que grita por mudança: 20% dos sinistros envolveram condutores sem habilitação regularizada. Isso significa que uma em cada cinco tragédias poderia ter sido evitada com o mínimo de preparo legal. Além disso, 18% dos acidentes tiveram envolvimento confirmado com álcool, enquanto 40% sequer foram testados para alcoolemia, revelando uma lacuna preocupante na fiscalização.

Sextas e sábados concentram 46% das mortes, indicando que os momentos de lazer e descontração estão se tornando os mais letais. O que deveria ser celebração, vira luto.

É nesse cenário que o projeto SINCODIV-RS Educa se ergue como resposta. Não apenas como campanha, mas como movimento. Um chamado à responsabilidade coletiva. Um lembrete de que o volante não é apenas um instrumento de locomoção — é um compromisso com a vida.

Educação que toca, cultura que transforma

O SINCODIV-RS Educa propõe uma abordagem multifacetada: campanhas educativas presenciais e digitais, vídeos de impacto enviados na entrega de veículos, ações culturais em parques e avenidas, além da distribuição de kits informativos em mais de 722 concessionárias associadas. A expectativa é alcançar diretamente 870 mil pessoas por ano, promovendo uma cultura de respeito e responsabilidade.

O primeiro vídeo da campanha, com menos de um minuto, traz uma mensagem clara e urgente: não use o celular enquanto dirige. Porque uma mensagem no WhatsApp nunca vale uma vida. Em seguida, conteúdos voltados a motociclistas reforçarão a importância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e da condução defensiva.

Ações educativas com forte apelo visual, blitz culturais e parcerias com empresas e universidades ampliam o alcance da mensagem. O apoio dos órgãos de trânsito garante conteúdo técnico e estatísticas precisas, fortalecendo a credibilidade da iniciativa.

Um movimento que cresce

A meta é clara: começar por Porto Alegre, expandir para a Região Metropolitana e alcançar o interior. A capilaridade da rede de concessionárias permite que a mensagem chegue onde muitas campanhas não chegam. E o convite está feito: universidades, empresas, entidades civis — todos são chamados a somar.

Vozes que ecoam

“Não é suficiente apenas vender veículos. Precisamos entregar consciência junto com cada chave”, afirma Jefferson Fürstenau, presidente do SINCODIV-RS. “Estamos criando uma rede de proteção invisível, mas poderosa. Porque cada atitude segura é uma vida preservada.”

Em um tempo em que o trânsito virou campo de batalha silencioso, o SINCODIV-RS Educa é um gesto de coragem. Um projeto que não se contenta em lamentar — ele age. E ao unir educação, cultura, tecnologia e afeto, ele transforma o volante em instrumento de cuidado. Porque no fim das contas, o que está em jogo não é apenas mobilidade. É a vida.

