Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Acontece Com emoção e tradição, Porto Alegre celebra os 203 anos do Brasil independente

Por Gisele Flores | 8 de setembro de 2025

Prefeito Sebastião Melo Extinguiu a Pira da Pátria e Governador Leite acendeu a chama Farroupilha

Foto: O Sul e CMS-RS
A manhã de domingo (7) em Porto Alegre foi tomada por um clima de patriotismo e emoção, com a realização do tradicional desfile cívico-militar em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil. O evento, realizado na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, reuniu cerca de 4.600 participantes e atraiu milhares de espectadores, que acompanharam a cerimônia sob céu limpo e temperatura amena.

Cerimônia de abertura e presença de autoridades

A solenidade teve início às 9h com a revista das tropas pelo General Jayro Rocha Junior, comandante da 6ª Divisão de Exército, responsável pela organização do desfile. Às 9h30, o Governador do Estado, Eduardo Leite, e o Comandante Militar do Sul, General de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, realizaram a revista oficial e receberam a salva de gala com 19 tiros de artilharia, disparados pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva.

Eduardo Leite destacou em seu discurso a importância da data como símbolo de união nacional:

“O 7 de Setembro nos lembra que, apesar das diferenças ideológicas, religiosas ou raciais, somos um só povo: o povo brasileiro.”

Grupamento a pé: diversidade e representatividade

O desfile a pé foi composto por uma ampla variedade de instituições civis e militares, incluindo:

  • Marinha do Brasil
  • Exército Brasileiro
  • Força Aérea Brasileira
  • Brigada Militar
  • Corpo de Bombeiros Militar
  • Polícia Civil
  • Polícia Rodoviária Federal
  • Polícia Penal
  • Instituto-Geral de Perícias
  • Guarda Municipal
  • Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)
  • Alunos do Colégio Militar de Porto Alegre e do Colégio Tiradentes
  • Veteranos das Forças Armadas
  • Representantes da Liga de Defesa Nacional
  • Entidades civis e tradicionais gaúchas

Um dos momentos mais emocionantes foi a presença do 2º Tenente José Negri, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, que aos 103 anos desfilou com orgulho e foi calorosamente aplaudido pelo público.

Grupamento motorizado: potência, cultura e inclusão

O destacamento motorizado reuniu cerca de 314 veículos, entre motocicletas, viaturas blindadas e carros das forças de segurança pública. Além dos veículos das Forças Armadas e das polícias, o desfile contou com a participação de instituições civis e clubes de motociclismo, que trouxeram diversidade e energia ao evento.

Insanos Moto Clube: irreverência e engajamento social

Encerrando o grupamento motorizado com estilo e personalidade, o Insanos Moto Clube desfilou com dezenas de motociclistas, chamando atenção pelo visual imponente, pelas máquinas potentes e pela vibração contagiante. Fundado em 2009, o grupo é hoje um dos maiores motoclubes do Brasil, com presença em todos os estados e atuação internacional.

Mais do que um coletivo de apaixonados por duas rodas, os Insanos MC são conhecidos por seu engajamento em ações sociais, apoio a comunidades carentes e campanhas de conscientização no trânsito. Em Porto Alegre, o grupo mantém parcerias com instituições beneficentes e participa ativamente de eventos cívicos e culturais.

Com coletes personalizados, motos customizadas e bandeiras do Brasil hasteadas, os integrantes do Insanos foram recebidos com entusiasmo pelo público, que aplaudiu sua passagem como símbolo da força da sociedade civil organizada e da cultura urbana que também celebra a independência.

Tropa hipomóvel e encerramento com a Chama Crioula

Encerrando o desfile terrestre, cerca de 90 cavalos desfilaram com tropas do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e do 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar. A passagem dos animais encantou especialmente as crianças presentes.

Ao final da cerimônia, o Fogo Simbólico da Pátria foi transformado em Chama Crioula, conduzida por cavaleiros do Movimento Tradicionalista Gaúcho e representantes da Comissão dos Festejos Farroupilhas até o Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia. O gesto marcou o início das celebrações do 20 de Setembro, reforçando o elo entre o sentimento nacional e a identidade gaúcha.

Um desfile que ecoa além da avenida

O desfile de 2025 reafirmou Porto Alegre como um dos palcos mais expressivos das celebrações da Independência, unindo tradição, diversidade e emoção em um espetáculo que reverbera o orgulho de ser brasileiro — nas botas dos cavaleiros, nas rodas dos motociclistas, nas vozes dos estudantes e na memória viva dos veteranos.

 

