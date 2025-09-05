Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Open Design e Jockey Club, unem tradição e design autoral em uma experiência única

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Evento da Open Design Independente acontece no Jockey Club nos dias 6 e 7 de setembro, com entrada franca

Foto: Douglas Barcelos

Imagine vivenciar uma experiência que une moda e o design contemporâneo, com a história de um dos mais elegantes patrimônios culturais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, no esporte e também no comportamento de gerações.

Nos dias 6 e 7 de setembro, o Jockey Club do Rio Grande do Sul recebe a Feira de Design da Open Design Independente. A Open, já conhecida por ser uma iniciativa que dá espaço, apoio e promoção aos designers autorais e independentes gaúchos, está se unindo ao Jockey Club, realizando uma homenagem e abordagem da história de um dos nossos mais expressivos patrimônios esportivos e culturais, que completa 118 anos no domingo (07/09), com sua tradicional prova  Protetora do Turfe.

O Evento 

A curadoria do evento vai apresentar e reunir expoentes da moda, joalheria, decoração e utilitários em geral, em iniciativas que vão ocupar ambientes do Jockey, como o salão panorâmico, com vista para o Guaíba e pista de corrida.

A programação ressalta o potencial cultural do Jockey e sua história, que fala sobre estilo de vida, design, arquitetura, e paixão por cavalos e corridas.

“Ocupar o Jockey clube com design é uma necessidade e quase uma redundância em um ambiente desenhado com tanta maestria, um diálogo importante que relembra o potencial estético desse prédio que é obra do modernismo. Sem esquecer que o design e a cultura andam juntos, é importante lembrar o legado que o Jockey nos presenteou, desde a fundação de Porto Alegre. Ambiente que guiou moda e estilo de vida, que conectou ainda mais o gaúcho com os cavalos, que promovia encontros importantes e memoráveis. Estamos propondo um novo tempo para o Jockey, democratizando o design e contando a sua história”, diz Camila Farina, Fundadora e curadora da Open Design Independente

Talks 

Outra atração vão ser os Talks sobre moda, onde personalidades do setor vão abordar o desenvolvimento da moda e do design através do tempo, influenciando o dia a dia dos gaúchos como forma de pertencimento cultural e de estilo.

Talks previstos: 

  • Moda nos anos 50-60

  • Moda nos anos 70-80

  • Moda e sociabilidade no Jockey Club

  • Moda e Identidade Brasileira

  • Moda Masculina e esportes de elite

  • A moda marca presença no Jockey ao longo da história

Mostra de chapéus e trajes de época 

Uma ação com um grande diferencial para este evento, será a mostra histórica de chapéus de época utilizados nas provas de turfe. A Coleção assinada por Vera Prates, faz uma revisitação da moda como elemento marcante que atravessa o tempo e  também registra a trajetória do Jockey Clube do Rio Grande do Sul.

Celebração dos 118 anos do Jockey se une à design independente e a economia criativa 

No dia 7 de setembro o Jockey Club do Rio Grande do Sul completa 118 anos. Entre as provas da tarde especial de domingo, vai o “Grande Prêmio Protetora do Turfe”, uma das principais do Estado, tradição das pistas de corrida de cavalo RS. A prova é disputada em 7 de setembro, data da fundação da entidade pioneira em corrida de cavalos em Porto Alegre, a “Sociedade Protetora do Turfe”, criada em 1905, que originou o clube atual.

Para o presidente do Jockey Club esta união com a Open Design Independente representa um novo momento. “É um orgulho para o Jockey receber a Open Design neste momento tão simbólico de nossos 118 anos. O evento ressalta a nossa cultura e conta a nossa história através da moda, da arquitetura e do estilo de vida que sempre estiveram presentes no clube, reafirmando o papel do Jockey como espaço de elegância, criatividade e pertencimento para a sociedade gaúcha” comenta Gil Irala.

Serviço 

Feira Open Design Independente no Jockey Club do Rio Grande do Sul

Quando: Dia 6 de setembro (Sábado), feira no 4º andar, salão Amarelo, das 11h00 às 20h00 / talks sobre moda e Lifestyle do Jockey das 14h00 às 17h00

7 de setembro (Domingo), feira das 11 às 19h00 / corrida na pista e inúmeras atrações no clube

Onde: Jockey Club do Rio Grande do Sul – Avenida Diário de Notícias, 750 – Cristal, Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Gerdau anuncia os vencedores da 36ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra na Expointer 2025
https://www.osul.com.br/open-design-e-jockey-club-unem-tradicao-e-design/ Open Design e Jockey Club, unem tradição e design autoral em uma experiência única 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Pode te interessar

Acontece Gerdau anuncia os vencedores da 36ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra na Expointer 2025

Acontece Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria realiza seminário na Famecos/PUC

Acontece Loja Panvel levará praticidade e conveniência ao público da Expointer

Acontece Elegância em movimento: Open Design ocupa o Jockey Club com moda, história e criatividade