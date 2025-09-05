Acontece Open Design e Jockey Club, unem tradição e design autoral em uma experiência única

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Evento da Open Design Independente acontece no Jockey Club nos dias 6 e 7 de setembro, com entrada franca Foto: Douglas Barcelos Foto: Douglas Barcelos

Imagine vivenciar uma experiência que une moda e o design contemporâneo, com a história de um dos mais elegantes patrimônios culturais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, no esporte e também no comportamento de gerações.

Nos dias 6 e , o Jockey Club do Rio Grande do Sul recebe a Feira de Design da Open Design Independente. A Open, já conhecida por ser uma iniciativa que dá espaço, apoio e promoção aos designers autorais e independentes gaúchos, está se unindo ao Jockey Club, realizando uma homenagem e abordagem da história de um dos nossos mais expressivos patrimônios esportivos e culturais, que completa 118 anos no (07/09), com sua tradicional prova Protetora do Turfe.

O Evento

A curadoria do evento vai apresentar e reunir expoentes da moda, joalheria, decoração e utilitários em geral, em iniciativas que vão ocupar ambientes do Jockey, como o salão panorâmico, com vista para o Guaíba e pista de corrida.

A programação ressalta o potencial cultural do Jockey e sua história, que fala sobre estilo de vida, design, arquitetura, e paixão por cavalos e corridas.

“Ocupar o Jockey clube com design é uma necessidade e quase uma redundância em um ambiente desenhado com tanta maestria, um diálogo importante que relembra o potencial estético desse prédio que é obra do modernismo. Sem esquecer que o design e a cultura andam juntos, é importante lembrar o legado que o Jockey nos presenteou, desde a fundação de Porto Alegre. Ambiente que guiou moda e estilo de vida, que conectou ainda mais o gaúcho com os cavalos, que promovia encontros importantes e memoráveis. Estamos propondo um novo tempo para o Jockey, democratizando o design e contando a sua história”, diz Camila Farina, Fundadora e curadora da Open Design Independente

Talks

Outra atração vão ser os Talks sobre moda, onde personalidades do setor vão abordar o desenvolvimento da moda e do design através do tempo, influenciando o dia a dia dos gaúchos como forma de pertencimento cultural e de estilo.

Talks previstos:

Moda nos anos 50-60

Moda nos anos 70-80

Moda e sociabilidade no Jockey Club

Moda e Identidade Brasileira

Moda Masculina e esportes de elite

A moda marca presença no Jockey ao longo da história

Mostra de chapéus e trajes de época

Uma ação com um grande diferencial para este evento, será a mostra histórica de chapéus de época utilizados nas provas de turfe. A Coleção assinada por Vera Prates, faz uma revisitação da moda como elemento marcante que atravessa o tempo e também registra a trajetória do Jockey Clube do Rio Grande do Sul.

Celebração dos 118 anos do Jockey se une à design independente e a economia criativa

No dia o Jockey Club do Rio Grande do Sul completa 118 anos. Entre as provas da tarde especial de , vai o “Grande Prêmio Protetora do Turfe”, uma das principais do Estado, tradição das pistas de corrida de cavalo RS. A prova é disputada em , data da fundação da entidade pioneira em corrida de cavalos em Porto Alegre, a “Sociedade Protetora do Turfe”, criada em 1905, que originou o clube atual.

Para o presidente do Jockey Club esta união com a Open Design Independente representa um novo momento. “É um orgulho para o Jockey receber a Open Design neste momento tão simbólico de nossos 118 anos. O evento ressalta a nossa cultura e conta a nossa história através da moda, da arquitetura e do estilo de vida que sempre estiveram presentes no clube, reafirmando o papel do Jockey como espaço de elegância, criatividade e pertencimento para a sociedade gaúcha” comenta Gil Irala.

Serviço

Feira Open Design Independente no Jockey Club do Rio Grande do Sul

Quando: Dia ( ), feira no 4º andar, salão Amarelo, das 11h00 às 20h00 / talks sobre moda e Lifestyle do Jockey das 14h00 às 17h00

( ), feira das 11 às 19h00 / corrida na pista e inúmeras atrações no clube

Onde: Jockey Club do Rio Grande do Sul – Avenida Diário de Notícias, 750 – Cristal, Porto Alegre.

