Acontece Raízes que crescem: 100 anos de Sicredi Origens RS

Por Gisele Flores | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sob o brilho das luzes e o calor dos aplausos, Ronaldo Sielichow guiou a Sicredi Origens RS na travessia de um século. Foto: O Sul Sob o brilho das luzes e o calor dos aplausos, Ronaldo Sielichow guiou a Sicredi Origens RS na travessia de um século. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite de 8 de setembro de 2025, o Salão Nobre do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, foi tomado por emoção, orgulho e um profundo senso de pertencimento. A Sicredi Origens RS celebrou seu centenário em um evento que uniu passado, presente e futuro, reunindo associados, colaboradores, autoridades e lideranças do cooperativismo para homenagear uma trajetória que começou em 6 de setembro de 1925 e que, desde então, transformou vidas e comunidades inteiras.

Fundada pelo porto-alegrense Gaston Englert como Central das Caixas Rurais, a cooperativa nasceu inspirada pelo movimento iniciado em 1902 pelo padre suíço Theodor Amstad, que trouxe ao Brasil o conceito de união financeira para o fortalecimento das comunidades. Ao longo das décadas, a instituição evoluiu, adaptou-se a novos tempos e desafios, ingressou no Sistema Sicredi em 1997 e, em 2023, resgatou suas raízes ao adotar o nome Sicredi Origens RS, escolhido junto aos associados para simbolizar conquistas, desafios e a essência de sua história.

Hoje, a cooperativa está presente em nove municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 29 agências físicas e uma agência móvel, atendendo mais de 154 mil associados. Mais do que oferecer soluções financeiras, a Sicredi Origens RS investe em educação, cultura, esporte, saúde e sustentabilidade, destinando milhões de reais a projetos que fortalecem o tecido social e econômico da região.

A celebração do centenário foi prestigiada por grandes nomes da política e da sociedade. O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza marcaram presença, reforçando a importância do cooperativismo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, também participou, assim como parlamentares, dirigentes de cooperativas de todo o Brasil e lideranças empresariais.

O presidente da Sicredi Origens RS, Ronaldo Sielichow, emocionou o público ao lembrar que poucas instituições chegam aos 100 anos ativas, inovadoras e gerando empregos.

100 anos Sicredi RS Origens



























































































































































































































Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/raizes-que-crescem-100-anos-de-sicredi-origens-rs/

Raízes que crescem: 100 anos de Sicredi Origens RS

2025-09-09