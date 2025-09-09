Acontece Miniarte 2025 – O Surreal como território de encontro

Por Gisele Flores | 9 de setembro de 2025

Logo do evento conduzido por Clara Pechansky Foto: Carlos Souza Logo do evento conduzido por Clara Pechansky. (Foto: Carlos Souza) Foto: Carlos Souza

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há exposições que se limitam a mostrar obras. E há aquelas que se tornam, elas mesmas, uma obra de arte viva. A Miniarte, criada e conduzida pela artista visual gaúcha Clara Pechansky, pertence a essa segunda categoria. Em 2025, chega à sua 52ª edição com o tema “Surreal”, e a promessa de transformar a Gravura Galeria, em Porto Alegre, num espaço onde a lógica se curva diante da imaginação.

Desde sua criação, a Miniarte percorreu 20 países e reuniu mais de 3 mil artistas de diferentes culturas, línguas e estilos. É um mosaico global em formato reduzido, mas de impacto imenso — prova de que a arte não precisa de grandes dimensões para provocar grandes deslocamentos no olhar.

O surreal, escolhido como fio condutor desta edição, é mais que um estilo: é um convite à liberdade. É a possibilidade de criar mundos onde baleias se tornam letras, xícaras abrigam coelhos e colunas gregas sustentam palavras. Essa é a essência da identidade visual concebida por Ronald Souza, designer que, inspirado em Salvador Dalí, transformou cada letra da palavra “Surreal” em um objeto-imagem, criando um alfabeto que respira imaginação.

A Miniarte é, ao mesmo tempo, íntima e universal. Intimista porque cada obra, em seu pequeno formato, exige proximidade e atenção; universal porque, juntas, essas peças formam um diálogo que atravessa fronteiras e conecta artistas e públicos de todos os cantos.

Quando as portas da Gravura Galeria se abrirem em 8 de novembro, não será apenas uma exposição que se revelará, mas um território de encontros — entre o real e o imaginário, entre o local e o global, entre o artista e o espectador. Um espaço onde o surreal não é fuga, mas ferramenta para compreender e reinventar o mundo.

Como participar: artistas visuais e escritores maiores de 18 anos podem inscrever-se até 22 de setembro de 2025. Não há seleção: todas as obras enviadas que atendam ao regulamento integrarão a Coleção Surreal. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial www.miniartex.org.

