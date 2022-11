Esporte Saiba o que pensam os brasileiros sobre a Copa e a Seleção

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

O levantamento revela que 69% dos entrevistados demonstram algum tipo de empolgação com a Copa. (Foto: Reprodução)

Com abertura marcada para o próximo dia 20, a Copa do Mundo do Catar empolga a vasta maioria dos brasileiros. Menos de um mês depois do fim da eleição presidencial mais disputada desde 1989, a população demonstra unidade em torno da competição e está otimista sobre o desempenho da seleção brasileira comandada pelo técnico Tite. Os dados são de pesquisa exclusiva do Ipec feita com 2 mil entrevistas presenciais entre os dias 3 e 8 de novembro em 128 cidades. Ou seja, uma parte menor da amostra foi entrevistada após a convocação feita pelo técnico Tite no dia 7.

O levantamento revela que 69% dos entrevistados demonstram algum tipo de empolgação com a Copa, sendo 33% a proporção de brasileiros que se dizem “muito animados” e 36% afirmando ter um “pouco” de animação. Os mais jovens, de 16 a 24 anos, são os maiores entusiastas: 44% deles se dizem muito animados. Um quarto da população (25%), no entanto, diz estar desanimado com a Copa do Catar.

Durante o período eleitoral, as camisas da seleção brasileira foram para o meio da disputa entre o candidato derrotado, o presidente Jair Bolsonaro, e o vitorioso, Luiz Inácio Lula da Silva. A militância bolsonarista adotou em massa a camisa amarela em manifestações, e o principal jogador da seleção, o atacante Neymar, participou de uma live com Bolsonaro durante o segundo turno anunciando voto no presidente e dizendo que o homenagearia na comemoração de seu primeiro gol na competição mais importante do futebol mundial. Mesmo assim, a população não dá sinais de polarização quando o assunto é a Copa do Catar.

Fanáticos por Copa são um terço da população

O grupo de um quarto da população que diz estar desanimado reaparece na pergunta sobre os planos de assistir aos jogos: são 24% os que afirmam não pretender acompanhar jogo algum. Os mais fanáticos, por outro lado, que querem ver todos os jogos possíveis, somam 31%, enquanto o maior grupo, 44%, vai acompanhar mesmo só as partidas da seleção brasileira.

Um terço (31%) das mulheres vai dispensar todos os jogos, enquanto 16% dos homens desligarão a TV. Porém, 21% das entrevistadas pretendem assistir a todos os jogos, enquanto o maior grupo entre elas, 46%, vai parar para ver só a seleção. Entre os homens, 43% planejam assistir a todas as partidas e 40% só as do Brasil.

O otimismo com a seleção chega à metade dos brasileiros: 50% acreditam que a seleção tem “muitas chances” de ser campeã da Copa do Mundo. Para outros 30%, as chances existem, mas são poucas. Uma minoria de 9% afirma que o Brasil não tem chance de ser campeão mundial de novo, mesmo que tenha uma seleção com jogadores consagrados e em grande fase no futebol.

