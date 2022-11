Esporte Com medo de lesões, Tite pede para cinco jogadores do Flamengo adiarem férias até a estreia do Brasil na Copa

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Treinador solicitou que os atletas do Flamengo na pré-lista sigam em atividade para possível chamado de última hora. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, já definiu os 26 nomes que estarão na Copa do Mundo no Catar. Porém, o treinador conta com outros atletas, caso algum jogador seja cortado por motivo de lesão. Entre eles está o quinteto do Flamengo, composto por Santos, Rodinei, Filipe Luís, João Gomes e Gabigol. Esses e outros presentes na pré-lista devem, a pedido do comandante da Amarelinha, adiar as férias para possível chamado ao Mundial às pressas.

O Campeonato Brasileiro termina neste domingo (13), ou seja, data em que naturalmente os atletas que atuam no futebol local entram de férias. Mas Tite pediu que alguns jogadores da pré-lista sigam em atividade até o dia 24 de novembro, data da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra a Sérvia, no Catar. O treinador teme que seja necessário fazer algum corte por lesão até a data.

Caso algum atleta se machuque e seja necessária a exclusão da relação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é obrigada a comprovar a lesão para que a comissão técnica possa escolher substituto. Além dos cinco representantes do Flamengo, Tite pediu para mais oito jogadores adiarem a pausa: Nino e André (Fluminense), Cássio e Renato Augusto (Corinthians), Léo Ortiz (Red Bull Bragantino), Felipe (Atlético de Madrid-ESP), Caio Henrique (Mônaco-FRA) e Luiz Henrique (Real Bétis-ESP).

A Seleção Brasileira inicia os treinamentos na próxima segunda-feira (14), em Turim, na Itália. No dia 19, a delegação segue para Doha, no Catar, sede da Copa do Mundo. Por conta da competição, os convocados rubro-negros Pedro e Everton Ribeiro não vestem mais a camisa do Flamengo na partida que resta na temporada contra o Avaí, neste sábado (12).

