As eleições municipais deste ano ocorrerão em 6 de outubro, com o segundo turno marcado para o dia 27 do mesmo mês

As eleições municipais deste ano ocorrerão em 6 de outubro, com o segundo turno marcado para o dia 27 do mesmo mês. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil