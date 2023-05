Porto Alegre Saiba onde se vacinar contra covid e gripe nesta sexta-feira em Porto Alegre

25 de maio de 2023

Imunizantes seguem sendo disponibilizados nos postos de saúde da cidade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A capital gaúcha segue imunizando sua população contra covid-19 e gripe nesta sexta-feira (26). A secretaria municipal de saúde esclarece que público apto a receber a vacina bivalente inclui pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente.

Porto Alegre disponibiliza 33 locais aplicando o imunizante. Bebês a partir de seis meses até crianças até 3 anos também podem ser imunizados contra a doença, com vacina específica para a faixa etária.

A aplicação acontece na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. A primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será aplicada na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza.

Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose. Crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a Coronavac e que receberam a segunda dose há, pelo menos, quatro meses, podem ter acesso à terceira dose nos mesmos locais.

Para crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em seis unidades de saúde, com atendimento até as 21h: Álvaro Difini, IAPI, Primeiro de Maio, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Já a imunização para os cidadãos a partir de 12 anos ocorre em 33 unidades de saúde e haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Para este público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independentemente da fabricante aplicada anteriormente.

Vacinação contra a gripe

Todas as pessoas a partir de seis meses de idade estão aptos a receber a dose contra os vírus da influenza (gripe).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a medida atende determinação do Ministério da Saúde de ampliar para toda a população o público apto a ser imunizado.

O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde da cidade.

