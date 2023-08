Inter Saiba os motivos da negociação do ex-goleiro do Inter Jhon

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

O Inter ainda conseguiu manter os 15% que detinha dos direitos do atleta Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a chegada do goleiro Sério Rochet, o Inter viu o seu goleiro, até então titular, Jhon pedindo para ser negociado com outro clube. O goleiro foi negociado com o Valladolid, da Espanha. Segundo a direção colorada, o clube gaúcho não teve escolha a não ser realizar o desejo do jogador e o negociá-lo.

Para o clube gaúcho, o negócio é entendido como positivo. Um dos motivos é a liberação onde o Inter recebeu R$ 1,5 milhão pela taxa de vitrine que tinha por expor o jogador enquanto ele atuava emprestado por aqui. O entendimento do clube é que o jogador se pagou com a negociação.

O Inter ainda conseguiu manter os 15% que detinha dos direitos do goleiro. Apenas o Santos cedeu sua parte no negócio. Se Jhon for negociado novamente, 15% do dinheiro caíra nos cofres do Colorado.

Além disso, a saída do jogador abriu espaço na folha para a chegada do lateral Hugo Mallo. O jogador recém chegado foi um pedido do técnico Eduardo Coudet.

2023-08-17