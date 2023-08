Grêmio Grêmio fará reclamação formal para a CBF por arbitragem na partida contra o Flamengo

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

O mandatário gremista questionou principalmente os critérios da arbitragem. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após a eliminação na Copa do Brasil diante do Flamengo, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu entrevista coletiva e reclamou muito sobre a arbitragem da partida. O mandatário ainda destacou que o clube gaúcho fará uma reclamação formal na CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Aos 23 minutos do segundo tempo, Léo Pereira, do Flamengo, cabeceou, e a bola desviou no braço do zagueiro do Grêmio Rodrigo Ely. A partida seguiu, mas o juiz Braulio da Silva Machado foi chamado para rever o lance no vídeo. Após a checagem, a penalidade foi confirmada.

“Certamente vamos nos manifestar como fizemos no passado. Queria saber se aqui agora foi pênalti. Quem jogou bola duas vezes na vida sabe que isso aqui não foi pênalti. Eu era dirigente em 2019, naquela semifinal contra o Athletico-PR, que também não deram pênalti. Só queremos critérios. O juiz que também picotou o jogo todo, sempre que ele apita jogos do Grêmio temos algum problema. Vamos continuar reclamando por escrito. Quando começa a ser repetido, tem que defender os interesses do clube”, disse o presidente gremista.

Guerra lembrou da partida em 2019 também pela Copa do Brasil. Na ocasião, em um cruzamento na grande área do Athletico, a bola bateu no braço de um defensor. A arbitragem não marcou a falta e a decisão acabou sendo nos pênaltis combinando com a eliminação gremista.

