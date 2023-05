Geral Saiba por que a Alemanha tem fama de ser um paraíso para a máfia

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Polícia alemã prende pessoa em Hagen, na Alemanha, em uma operação que mira a máfia italiana 'Ndrangheta. (Foto: Reprodução)

As ações policiais coordenadas na última semana contra as estruturas da ‘Ndrangheta em toda a Europa atraíram manchetes internacionais e geraram histórias explosivas sobre os detalhes da investigação, mas não causaram muita surpresa entre os experientes investigadores da máfia. “Isso não vai mudar nada sobre as operações da máfia na Alemanha”, diz Petra Reski, jornalista alemã radicada na Itália que passou anos relatando as atividades da organização criminosa. “Você pode prender algumas pessoas, mas isso não muda a estrutura.”

A ‘Ndrangheta, que tem suas raízes na região da Calábria, no sul da Itália, superou a Cosa Nostra como o grupo mafioso italiano mais poderoso e é uma das maiores redes criminosas do mundo, atuando em mais de 40 países.

Ao menos 108 pessoas foram detidas na Itália e mais de 30 na Alemanha, após uma investigação de quatro anos sobre tráfico de drogas e armas batizada de Operação Eureka. A organização teria construído uma operação mundial de lavagem de dinheiro.

Em 2019, uma operação semelhante deteve 160 pessoas na Itália e na Alemanha supostamente envolvidas com a ‘Ndrangheta.

Reski escreveu vários livros sobre a máfia italiana e, para ela, as prisões desta semana representam uma certa gratificação, pois alguns dos presos a processaram e ameaçaram por causa de trabalhos anteriores. Em alguns casos, os tribunais alemães determinaram que ela modificasse o texto de alguns de seus livros sobre atividades do crime organizado.

“Estas são as pessoas no coração da ‘Ndrangheta, e escrevi sobre elas em 2008 – fui a primeira a ser processada e perdi”, diz ela à DW. “Para mim, pessoalmente, é gratificante porque o que descrevi deu resultado, graças aos italianos.”

Embora a polícia alemã tenha cooperado na investigação, e algumas das prisões tenham sido realizadas na Alemanha, elas foram executadas sob um mandado de prisão internacional apresentado pelas autoridades italianas, segundo Reski. “Essas prisões não poderiam ter acontecido sob a lei alemã”, diz. “Na Alemanha, apenas pertencer a uma organização mafiosa não é algo passível de processo criminal. É necessário também que seja provada a ocorrência de um crime real.”

A Alemanha há muito conquistou a reputação de porto seguro para o crime organizado. Muitas das batidas policiais foram focadas no estado da Turíngia, no leste da Alemanha, que se tornou um reduto da máfia após a reunificação do país, quando o período de transição e consequentes distrações nas autoridades responsáveis pela aplicação das leis facilitaram as condições para que a máfia italiana comprasse lotes de imóveis.

Já em 2012, Roberto Scarpinato, promotor-chefe antimáfia de Palermo, na Sicília, falou ao Parlamento alemão, o Bundestag, sobre “fluxos incríveis de dinheiro da Itália para a Alemanha” e destacou brechas nas leis contra lavagem de dinheiro.

Mas a Alemanha continua sendo uma economia bastante favorável a operações com dinheiro em espécie. Até hoje, ao contrário de outros países da União Europeia (UE), não há um teto para pagamentos em dinheiro em uma única transação: na Espanha, o limite é de 2.500 euros (R$ 13.750); na Itália, mil euros (R$ 5.500); e na Grécia, 500 euros (R$ 2.750).

A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, está planejando um limite de 10 mil euros (R$ 55 mil) na Alemanha, o que colocaria o país em conformidade com uma diretiva da UE, mas especialistas jurídicos já estão preocupados se isso está em conformidade com a Constituição alemã.

Do jeito que as coisas estão, é possível gastar até 10 mil euros em espécie na Alemanha na maioria das coisas sem precisar se identificar – embora desde 2020 seja necessário mostrar a identidade ao comprar mais de 2 mil euros (R$ 11 mil) em metais preciosos. Tudo isso torna extremamente fácil para os grupos mafiosos lavarem dinheiro na Alemanha.

Até abril de 2023, até mesmo imóveis podiam ser comprados à vista, o que poderia ser particularmente lucrativo em cidades como Berlim, onde o mercado imobiliário promete lucros astronômicos.

O fato de grupos do crime organizado estarem se aproveitando disso por meio de redes opacas de empresas de fachada é de conhecimento público desde 2016, quando os Panama Papers vazaram. “Não podemos chamar isso de avanço, mas talvez seja um sucesso parcial contra partes da máfia”, diz Andreas Frank, que passou três décadas investigando e escrevendo sobre as brechas da lavagem de dinheiro na Alemanha. “A ‘Ndrangheta é algo com o qual temos sido confrontados há muito tempo.”

Frank, cujo livro de 2022 Dreckiges Geld (Dinheiro sujo, em tradução livre) argumenta que a lavagem de dinheiro está minando a democracia na Europa Ocidental, já está quase cansado de descrever o que vê como falta de vontade política para enfrentar o problema. “Alguma coisa melhorou no combate à lavagem de dinheiro? Não! Absolutamente nada.” As informações são da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle.

