Saúde Saiba por que a casca de banana não deve ser desperdiçada

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

A casca da banana carrega os mesmos nutrientes que a polpa. (Foto: Reprodução)

Nutritiva, saborosa e versátil – vai bem até mesmo com arroz e feijão. A banana é a fruta mais querida dos brasileiros: de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consumo médio da fruta é de 16,3 gramas por dia, quase 15 vezes maior do que o consumo diário do abacaxi (1,1 grama). Mas, o que pouca gente sabe, é que o aproveitamento da banana pode ser completo. De acordo com especialistas, a sua casca pode ser tão valiosa quanto sua polpa – e seus benefícios numerosos demais para serem descartados na lixeira.

A casca da banana, que integra o grupo das Partes Não Convencionais dos Alimentos, carrega os mesmos nutrientes que a polpa, como o sódio, as fibras, o potássio e a vitamina C — estes dois últimos, encontrados de maneira mais concentrada na casca do que na polpa —, mas ganha destaque com a riqueza de compostos fenólicos (substâncias que ajudam a combater os radicais livres e o envelhecimento precoce da célula) e fitoquímicos (substâncias anti-inflamatórias).

“Esses nutrientes ajudam a evitar o câncer e combatem a inflamação do corpo, deixando-o menos predisposto ao aparecimento de doenças cardiovasculares, tumores e cânceres”, afirma a nutricionista Priscilla Primi.

Se a casca da banana apresenta tantos benefícios, por que o seu consumo ainda não foi incrementado na dieta dos brasileiros? Para a chefe de cozinha no Cayá culinária e professora da escola WK, Camila Yazbek, a casca é vista na maioria das vezes sob uma ótica marginalizada e preconceituosa, com a falta de conhecimento reforçando ainda mais o seu distanciamento dos pratos.

“Precisamos acabar com o estigma, a casca pode realmente ficar muito gostosa. Por isso, acredito que a melhor forma de agregar o alimento é simplesmente entendendo como se prepara. E, a partir do momento que as pessoas entenderem como fazer isso, irão naturalmente incorporar em diversas receitas”, explica.

Segundo Yazbek, o uso integral dos alimentos tem ganhado força nos últimos anos devido à maior preocupação com a sustentabilidade, que defende a utilização e aproveitamento de todas as partes dos alimentos, sejam eles animais ou vegetais. Nas redes, as receitas são muitas e diversas, compartilhada por grandes personalidades e criadores de conteúdo.

Vegetarianos e veganos costumam ser adeptos ao uso da casca de banana. Na panela, a casca, temperada com sal, páprica, pimenta e outros temperos, ganha uma textura e aparência de carne. Seu uso, porém, é incentivado em qualquer tipo de dieta.

“As pessoas perguntam ‘ai, eu preciso comer tudo com casca?’ De preferência, sim. As fibras insolúveis, por exemplo, também são encontradas na polpa, mas estão mais concentradas na casca”, observa Primi.

Como usar as cascas

Camila Yazbek afirma que a casca da banana pode ir tanto em pratos doces quanto salgados. Mas, antes, elas devem ser higienizadas com hidrosteril ou água sanitária, segundo as instruções do fabricante. Basta fazer a diluição do produto na água, deixar as cascas de molho e, em seguida, passá-las em água corrente.

Em bolos, a casca pode ser usada junto com a polpa. Ainda crua, combina também com vitaminas. Em pratos mais elaborados, antes do preparo, a chef de cozinha ferventa e raspa a casca por dentro, retirando as partes brancas que “podem amarrar a boca”. Pré-cozida, a casca da banana está pronta para ser frita, grelhada, ou ainda virar caponata, tempura e vinagrete.

A casca ajuda os pratos a renderem mais e, embora o gosto não suma por completo, quando bem feita, fica um pouco neutra (em pratos salgados não adocica, por exemplo).

“A casca da banana não adiciona tanto gosto, mas dá um volume muito grande. Se você vai fazer um vinagrete com ela, misture tomate, cebola e todos os outros ingredientes que você usaria ali, e então acrescente a casca já pré-cozida e raspada. Dessa maneira, você consegue manter o gosto do prato e fazer render.”

Em relação à conservação dos nutrientes durante o cozimento, Primi explica que alguns sais minerais e vitaminas, principalmente as hidrossolúveis (que se dissolvem na água), podem se perder, mas que uma alternativa é usar a água do cozimento. A nutricionista, porém, esclarece que a perda é pouca e que vale a ação.

