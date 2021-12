Saúde Saiba por que a vacinação infantil é segura e eficaz contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Ainda não há data para início da imunização neste público. (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou recentemente a aplicação da vacina da Pfizer contra Covid-19 da em crianças de 5 a 11 anos de idade. No entanto, ainda não há data para início da imunização neste público. A decisão é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

Em paralelo, uma segunda vacina se coloca como candidata à vacinação das crianças. O Instituto Butantan entrou com um novo pedido na Anvisa para uso pediátrico da CoronaVac, em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A agência tem um prazo de 30 dias para analisar a solicitação, feita na semana passada. Um pedido anterior do instituto foi negado pela agência por falta de documentos.

Aqui esclarecemos as principais dúvidas sobre a vacinação em crianças com o imunizante da Pfizer. Confira:

1) Quando irá começar a vacinação em crianças?

Ainda não há data para início da vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Essa determinação cabe ao Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Não há doses disponíveis no País para essa faixa etária. No entanto, o último contrato assinado com a Pfizer prevê a possibilidade de fornecer vacinas modificadas para outras variantes e faixas etárias, caso a pasta solicite.

2) Onde será realizada a vacinação das crianças?

A Anvisa recomendou que a vacinação do grupo ocorra em ambiente específico, acolhedor e seguro para os pequenos, de preferência em local diferenciado ao dos adultos (evitando drive thrus). Se possível, também deve ser em sala exclusiva para aplicação desse imunizante.

3) A vacina para crianças é diferente da de adultos?

Sim. A dose da vacina das crianças é de apenas 10 microgramas, o que corresponde a um terço da dose de adultos. Isso é possível porque, em geral, quanto menor a idade, melhor a resposta para as vacinas, porque seu sistema imune é mais forte. Para diferenciá-las, os frascos terão as cores laranja e roxa, respectivamente. Além disso, o imunizante infantil poderá ser armazenado por 10 semanas de 2°C a 8°C contra quatro semanas da destinada a adultos.

4) Meu filho vai completar 12 anos. Devo esperar para ele tomar a dose maior ou vacinar agora?

Os estudos mostraram que a proteção conferida pela dose mais baixa — aplicada em crianças de 5 a 11 anos — oferece alta proteção para essa faixa etária. Especialistas recomendam que quanto antes a criança se vacinar, melhor. Portanto, não há necessidade de esperar que ela complete 12 anos para iniciar o esquema de imunização contra a Covid-19.

5) Quando teremos uma vacina para crianças com menos de 5 anos de idade?

Alguns países já aplicam vacinas em crianças pequenas. Neste caso, são utilizadas vacinas de vírus inativado como a CoronaVac ou o imunizante da chinesa Sinopharm. Os testes que avaliam a eficácia e segurança da vacina da Pfizer em crianças com idades entre 6 meses e 4 anos estão em andamento. Os resultados desses estudos são esperados para os próximos meses.

6) Quantos países já autorizaram vacinas contra Covid-19 para crianças?

Pelo menos 30 países já autorizaram o uso pediátrico de vacinas contra o novo coronavírus, incluindo Estados Unidos, Israel, Austrália, Canadá, Emirados Árabes, Costa Rica, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Panamá, Uruguai, Bahrein, Reino Unido, Noruega e Suíça, além dos 27 Estados-membros da União Europeia já autorizaram a aplicação da vacina da Pfizer para crianças.

7) Quais são os efeitos colaterais da vacinação em crianças?

Em geral, os efeitos colaterais nesse grupo também foram semelhantes aos observados em pessoas mais velhas. No estudo clínico em crianças não houve relato de evento adverso sério por conta da vacinação comparado com placebo. Os participantes experimentaram apenas efeitos colaterais leves, como dor no local da injeção, fadiga e dor de cabeça, que eram mais frequentes após a segunda dose.

8) Qual é o risco de miocardite após a vacinação em crianças?

A miocardite, uma rara inflamação do músculo cardíaco associada à vacina da Pfizer, é uma das principais preocupações de pais e autoridades de saúde. No estudo clínico não houve nenhum caso de problemas cardíacos na faixa etária de 5 a 11 anos. Mas devido ao tamanho da amostra, não é possível afirmar que não há risco dessas condições em crianças mais novas.

9) Quais foram os resultados dos testes clínicos e quantas crianças participaram?

Além de comprovar que o imunizante é seguro, o estudo de fase 3 com a vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos mostrou que a vacina ofereceu uma proteção de 90,7% nessa faixa etária.

