Tecnologia Saiba por que Bill Gates está tranquilo com as trapaças da inteligência artificial

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

O empresário Bill Gates, cofundador da Microsoft, defende que os riscos da inteligência artificial são reais, mas administráveis. (Foto: Reprodução)

O que acontece com as pessoas que perdem seus empregos para uma máquina inteligente? A inteligência artificial pode afetar os resultados de uma eleição? E se a AI decidir que não precisa mais dos humanos e quiser se livrar de nós? Todas as perguntas são justas, mas essa não é a primeira vez que a sociedade tem que lidar com os desafios impostos por novas tecnologias.

É o que defende o empresário Bill Gates, cofundador da Microsoft, em um artigo publicado em seu blog. No texto, o bilionário defende que os riscos da inteligência artificial são reais, mas administráveis. Apesar de reconhecer que as ameaças criadas pela IA podem parecer avassaladoras, ele sustenta que a sociedade tem experiência em lidar com tecnologias que exigem algum tipo de controle.

Gates compara o desenvolvimento da inteligência artificial à introdução dos carros, dos computadores pessoais e da internet. Ele diz que, apesar de muita turbulência, as pessoas passaram por momentos transformadores e saíram-se melhor no final das experiências com as novas tecnologias.

“Logo depois que os primeiros automóveis estavam na estrada, houve o primeiro acidente de carro. Mas não banimos os carros – adotamos limites de velocidade, padrões de segurança, requisitos de licenciamento, leis sobre dirigir embriagado e outras regras de trânsito”, diz no texto.

Para o bilionário, estamos no estágio inicial de outra mudança profunda, que é “análogo aos tempos incertos antes dos limites de velocidade e dos cintos de segurança”. Ele diz que a inquietude é natural, mas que a história mostra que é possível resolver os desafios criados pelas grandes inovações.

O filantropo diz ainda que o futuro da inteligência artificial não é tão sombrio quanto algumas pessoas pensam, nem tão otimista quanto outras acreditam. Ele afirma que os riscos são reais, mas diz estar confiante sobre a como podem ser administrados.

Em outro post, Gates já havia defendido que a IA vai revolucionar nossas vidas, ajudando a resolver problemas em saúde, educação e mudanças climáticas. No artigo publicado na terça (11), ele se debruça sobre as preocupações mais comuns com a nova tecnologia e nos riscos que já estão presentes no nosso dia a dia.

Antes de adentrar em tópicos específicos, o bilionário resume o seu raciocínio em três tópicos:

– Muitos dos problemas causados pela IA têm um precedente histórico. Por exemplo, terá um grande impacto na educação, mas o mesmo aconteceu com as calculadoras portáteis há algumas décadas e, mais recentemente, com a permissão de computadores na sala de aula.

– Muitos dos problemas causados pela IA também podem ser gerenciados com a ajuda dela.

– Teremos que adaptar as leis antigas e adotar novas, assim como as leis existentes contra fraudes tiveram que ser adaptadas ao mundo online.

Para Gates, a ideia de que a tecnologia pode ser usada para espalhar mentiras e inverdades não é nova, pois as pessoas fazem isso com livros e folhetos há séculos, mas a disseminação de notícias falsas foi intensificada com o advento de processadores de texto, impressoras a laser, e-mail e redes sociais

“A IA pega esse problema de texto falso e o estende, permitindo que praticamente qualquer pessoa crie áudio e vídeo falsos, conhecidos como deepfakes. Se você receber uma mensagem de voz que soe como seu filho dizendo ‘Fui sequestrado, envie 1.000 dólares para esta conta bancária nos próximos 10 minutos e não chame a polícia’, isso terá um impacto emocional terrível além do efeito de um e-mail que diz a mesma coisa”, reconhece.

Segundo o bilionário, o que o deixa otimista é que as pessoas são capazes de aprender a não aceitar tudo “de pronto”. Ele exemplifica que durante anos os usuários de e-mail caíram em golpes que prometiam fortunas em troca do número do cartão de crédito, mas, eventualmente, a maioria das pessoas aprendeu a olhar com desconfiança para esses e-mails. “À medida que os golpes se tornavam mais sofisticados, o mesmo acontecia com muitos de seus alvos. Precisamos construir o mesmo músculo para deepfakes”, defende.

Ele também acredita que a própria inteligência artificial poderá ajudar a identificar deepfakes, e menciona que a Intel já desenvolveu um detector de deepfake e que a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa está trabalhando em tecnologias para identificar se um vídeo ou áudio foi manipulado.

O cofundador da Microsoft admite que os modelos de inteligência artificial vão acelerar a elaboração de códigos que atacam fraquezas dos softwares, ajudando os hackers a escrevem códigos mais eficazes e a obter informações públicas sobre indivíduos. Por isso, diz, as equipes de segurança do governo e do setor privado precisam desenvolver ferramentas para encontrar e corrigir falhas antes dos criminosos. As informações são do jornal Valor Econômico.

