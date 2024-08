Política Saiba por que decisão do Tribunal de Contas da União pode abrir brecha sobre presentes presidenciais

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Decisão do TCU abre caminho para uma rediscussão do processo sobre as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita a Bolsonaro

A maioria dos ministros do TCU (Tribunal de Contas da União ) entendeu, em decisão na quarta-feira (7), que “não existe norma clara” na legislação que defina critérios para determinar quais são os presentes recebidos por presidentes da República que devem ser incorporados ao patrimônio público.

O argumento que prevaleceu foi o do ministro Jorge Oliveira, no julgamento referente a um relógio de luxo entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2005. Com a decisão, Lula não vai precisar devolver o item.

A determinação abre caminho para uma rediscussão, no TCU, do processo sobre as joias e armas dadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2023, o tribunal determinou, por decisão unânime, que Bolsonaro deveria devolver um conjunto de itens de luxo de valor milionário com base em uma determinação de 2016 da Corte.

Naquele ano, após fazer uma auditoria nos presentes recebidos por Lula e pela ex-presidente Dilma Rousseff, o tribunal deixou claro que objetos de valor, como joias, pertencem ao acervo público da Presidência da República.

Somente itens de menor valor, perecíveis e de caráter personalíssimo, como camisetas e bonés, poderiam ser incorporados ao acervo privado do presidente da República. Porém, debatendo o caso de Lula na quarta, a maioria dos ministros seguiu o voto de Oliveira, concordando que a elaboração de uma regra clara sobre os presentes cabe ao Congresso Nacional, e não ao TCU.

No voto, o ministro defendeu: “A ausência de norma legal específica, aplicável aos Presidentes da República, embora não impeça a atuação deste Tribunal, afasta a possibilidade de expedição de determinação ampla e generalizada, por esta Corte, para incorporação ao patrimônio público de presentes eventualmente recebidos pelos Presidentes da República”.

De acordo com ele, não há uma definição precisa do conceito de “bem de natureza personalíssima” na legislação nem de valor objetivo que possa enquadrar o produto como de “elevado valor de mercado”.

Portanto, “não é possível impor obrigação de incorporação ao patrimônio público em relação ao bem objeto desta representação [o relógio de Lula], como também não o é em face daqueles que são escrutinados em outros processos que tramitam nesta Corte”, segue o voto.

Jorge Oliveira foi indicado por Bolsonaro para o TCU em 2020, depois de exercer o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Votaram com ele os ministros Vital do Rêgo, Jonathan de Jesus, Aroldo Cedraz e Augusto Nardes.

Joias sauditas

Os primeiros indícios envolvendo o caso das joias sauditas remontam a março de 2023. As joias milionárias, avaliadas, após a conclusão de perícias, em R$ 5,1 milhões, foram apreendidas pela Receita Federal em 2021 porque o governo não as declarou como um presente de Estado nem pagou os impostos devidos para que os itens pudessem entrar no Brasil como item pessoal.

Em março do ano passado, os ministros TCU determinaram, por unanimidade, que Bolsonaro deveria entregar o pacote com artigos de luxo que recebeu do regime saudita. Após a decisão do tribunal, a defesa de Bolsonaro, então, fez entregas de kits de joias à Caixa Econômica Federal. Ao todo, foram três pacotes entregues. Naquele mesmo mês, a PF (Polícia Federal) abriu um inquérito para investigar o caso e os envolvidos.

Em julho, Bolsonaro e mais 11 pessoas foram indiciadas pela PF na investigação. O ex-presidente é acusado de peculato – que é a apropriação de bens públicos –, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Manifestação da AGU

A AGU (Advocacia-Geral da União), órgão que presta atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, vai recorrer da decisão do TCU. O governo federal quer que prevaleça para na questão o entendimento de que os itens recebidos após 2016, quando a Corte de contas determinou que os presentes recebidos deveriam integrar o patrimônio da União, sejam devolvidos, e que essa obrigatoriedade não tenha efeito retroativo.

Se esse argumento for aceito pelo TCU, Lula continuará sem obrigação de devolver o relógio, e a decisão do tribunal não abriria caminho para uma rediscussão do processo sobre as joias e armas dadas pelo governo da Arábia Saudita a Bolsonaro, possibilidade colocada em vista com a decisão de quarta.

Saiba por que decisão do Tribunal de Contas da União pode abrir brecha sobre presentes presidenciais

