Agro Produtores rurais gaúchos realizam “tratoraço” em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os tratores se deslocaram pelo Centro da Capital até o Parque Harmonia Foto: Reprodução de vídeo Manifestantes se deslocaram pelo Centro da Capital até o Parque Harmonia. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Produtores rurais de diversas cidades gaúchas realizam um “tratoraço” nesta quinta-feira (8) em Porto Alegre. Os veículos acessaram a Capital, desde as primeira horas da manhã, pela avenida Castelo Branco, após percorrerem as BRs 386, 116, 290 (Freeway) e 448 (Rodovia do Parque).

Houve congestionamentos no trânsito, principalmente na Freeway. Os tratores se deslocaram pelo Centro de Porto Alegre até a avenida Edvaldo Pereira Paiva, estacionando no entorno do Parque Harmonia. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) bloqueou uma faixa nos dois sentidos da via.

No parque, os agricultores fazem uma manifestação para reivindicar maior apoio do governo federal à categoria após as enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul. O ato, organizado pelo Movimento SOS Agro RS, conta com a presença de autoridades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/tratoraco/

Produtores rurais gaúchos realizam “tratoraço” em Porto Alegre

2024-08-08