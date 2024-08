Olimpíada Jogos Olímpicos: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam em oitavo lugar na final da canoagem

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficaram na oitava posição, nesta quinta-feira (8), na final da categoria C2 500m na canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

A medalha de ouro foi conquistada pelos chineses Bowen Ji e Hao Liu. Os italianos Carlo Tacchini e Gabriele Casadei garantiram a prata, e os espanhóis Diego Dominguez e Joan Antoni Moreno faturaram o bronze.

“A gente deu nosso máximo, o braço saiu um pouco travado. O vento pegou um pouco para o nosso lado, atrapalhou bastante. O resultado não foi o que a gente esperava. Quando o atleta vem e pede desculpa é por causa da torcida de casa. O pessoal brasileiro espera ver a gente no pódio, tocando o hino. Agora, é ver com o treinador, se concentrar, amanhã [sexta] tem outra prova pegada. Não vai ser fácil também. Fico mais triste pelo Jacky. Ele evoluiu bastante em um ano, se preparou muito para as Olimpíadas. Resultado muito péssimo em cima do que a gente treinou”, lamentou Isaquias.

Ele e Jacky partiram da raia sete e seguiram, inicialmente, em quinto lugar. Sofreram, porém, para alcançar a dupla russa formada por Alexey Korovashkov e Zakhar Petrov, sob bandeira neutra. No fim, os brasileiros perderam ritmo e caíram para a última posição. A dupla finalizou com o tempo de 1m42s58, contra 1m39s48 dos chineses, que venceram a prova.

Isaquias está em busca da sua quinta medalha olímpica na carreira. O brasileiro soma um ouro (C-1 1000m, em Tóquio 2020), duas pratas (C-1 1000m e C-2 100m, na Rio 2016) e um bronze (C-1 200m, também em 2016). Nesta sexta (9), às 6h30min (horário de Brasília), ele disputa as semifinais da categoria C1 1000m.

