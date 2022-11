Esporte Saiba por que homens vestem branco e mulheres preto no Catar

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vestimentas tradicionais chamam a atenção no país da Copa do Mundo de 2022. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se no mundo ocidental já não existe mais o papo de cor de menino e de menina, a situação é bem diferente no Catar, país que recebe a Copa do Mundo a partir deste domingo (20). Pela cultura local, homens vestem branco e mulheres vestem preto.

O público masculino pode utilizar roupas comuns como a que estamos habituados, mas a grande maioria circula pelas ruas de Doha com o dishdasha, uma espécie de túnica que cobre o corpo todo. A peça é escolhida por não marcar nada e utilizada como um sinal de modéstia. Feita sob medida, o valor varia entre 150 a 250 ryals (aproximadamente R$ 225 a R$ 375) e pode chegar até mil ryals (cerca de R$ 1,5 mil).

Na grande maioria das vezes, a vestimenta é branca, pois ajuda a regular a temperatura. Neste momento, é outono no Catar, mas a temperatura média é em torno dos 30°C. Por baixo das túnicas, os homens utilizam o cirwal, uma calça larga que ajuda na mobilidade e protege a região íntima.

Para completar o look, lenços na cabeça, chamados de ghutras. Na cor branca, indica pureza; a combinação branca e vermelha é sinal de patriotistmo; já branca e preta é sinal de liberdade. Esses lenços são presos pelo agual, corda preta feita com lã de camelo ou de ovelha.

Já as mulheres utilizam a abaya, um vestido comprido de manga longa, geralmente na cor preta. A reportagem encontrou mulheres prestando serviços em diferentes áreas. Apesar do respectivo uniforme, todas utilizavam o abaya por baixo, além do hijab, aquele lenço preto na cabeça, que esconde todo o cabelo e deixa apenas o rosto de fora.

Por baixo, as mulheres podem utilizar roupas do padrão ocidental. Em ambientes só para o público feminino, elas são autorizadas a aparecer sem o abaya.

Apesar da permissão para a utilização em outra cor, a preta é a mais utilizada pelas mulheres, pois não ressalta nenhuma curva e é discreta.

Calor na Copa

O clima no Catar é desértico e o sol se faz presente o ano inteiro, que se resume a duas estações. No verão (maio a outubro), os termômetros podem atingir os 50°C. Por essa razão, a Copa do Mundo de 2022 está sendo realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro, durante o período de inverno, quando as temperaturas costumam oscilar entre 15° e 25°C e a chuva não chega a 15 mm.

O clima mais ameno durante o Mundial não deve ser problema para o torcedor. A dica para enfrentar eventuais dias de calor é usar roupas leves, de tecidos soltos e que facilitem a transpiração. Porém, o código de vestimenta no Catar não vê com bons olhos roupas curtas ou decotadas.

Para homens e mulheres, é recomendado o uso de peças que cubram ombros e joelhos. Portanto, fique atento ao traje para não virar um ultraje.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte