Esporte Copa do Mundo: conheça os camisas 10 que fazem sucesso no Catar

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Messi, o dono de sete Bolas de Ouro, foi quase unanimidade. (Foto: Reprodução/Twitter)

O número da camisa, muitas vezes, representa as características e as funções de cada jogador dentro de campo. O atleta que veste a cinco, por exemplo, costuma ter como ponto forte a marcação. Número nove, é o goleador, a grande referência no ataque. Já o camisa 10 é o mais criativo.

Para quem veste o número eternizado por Pelé, o que não falta é talento para ser o maestro do time.

Na Copa do Catar, as maiores estrelas do futebol mundial vestem a 10. Neymar, Messi, Modric, Hazard e, claro, Mbappé, atacante da França, atual campeã mundial. Ele foi decisivo na Rússia, em 2018, e quer buscar o bicampeonato.

A imprensa brasileira que está em Doha já sabe quem tem mais chances de ser eleito o melhor camisa 10 da Copa. E não há surpresa: Messi, o dono de sete Bolas de Ouro, foi quase unanimidade.

No entanto, se depender da popularidade das camisas vendidas nas lojas, a disputa fica acirrada. A opinião da torcida é muito importante e as vendas também mostram quem são os preferidos.

Há quem diga que a 10 joga sozinha, outros preferem falar no peso da responsabilidade. Mas é só no final de dezembro, quando a Copa acabar, que vamos saber qual foi o melhor 10 da competição.

