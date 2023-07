Ciência Saiba por que Mercúrio é um planeta frio e tem gelo mesmo estando tão perto do Sol

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mercúrio é o planeta que está mais perto do Sol e o menor do Sistema Solar. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar de estar bem próximo do Sol, o planeta Mercúrio não é quente o tempo todo. Na verdade, os registros apontam que o planeta tem uma temperatura instável e que pode ser muito frio durante a noite. Algumas conclusões precipitadas podem ser feitas quando observamos o Sistema Solar sem levar em consideração as características de cada planeta.

Inclusive, é isso que acontece com Mercúrio, o planeta que está mais perto do Sol e o menor do Sistema Solar. Ele está a 57,9 milhões de quilômetros da estrela solar.

De acordo com as medições que já foram realizadas, as temperaturas do planeta mais próximo do Sol podem ser de 430°C até -170°C por causa da incapacidade de conservar as médias térmicas e por causa das crateras que depositam gelo.

Dia e noite

Por que o planeta Mercúrio não é sempre quente? Mercúrio é muito quente durante o dia, podendo alcançar até 430°C, mas, por não ter uma atmosfera que consiga reter o calor, a temperatura cai durante a noite, assim como também é fria nas regiões sem luminosidade do planeta e na região polar.

Nesses locais as temperaturas são muito baixas e podem chegar a -170°C. Inclusive, a aparência das regiões frias e com gelo é muito parecida com a Lua, por conta das crateras visíveis em imagens da Nasa (a agência espacial norte-americana).

Na década de 1990, astrônomos observaram o que seriam lençóis de gelo nas crateras do planeta. Depois, em 2015, um dado foi coletado em Mercúrio pela sonda Messenger e, após análises, concluiu-se que os depósitos de gelo em Mercúrio podem ser de até 3,4 mil quilômetros.

Mas, para facilitar o entendimento sobre Mercúrio ser frio e ter gelo, podemos usar a Terra como um comparativo.

O planeta Terra tem uma atmosfera que consegue reter o calor que ocorre durante o dia, desse modo, durante a noite as temperaturas não caem drasticamente. Já Mercúrio não tem uma atmosfera que faça essa função, assim, as temperaturas atingem marcas negativas e extremas.

Outro ponto de influência é que, em Mercúrio, um ano tem 88 dias e ele não tem o eixo de rotação inclinado como a Terra. Portanto, a luz consegue atingir todos os pontos do planeta, o que não cria as estações do ano e suas mudanças de temperaturas que conhecemos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/saiba-por-que-mercurio-e-um-planeta-frio-e-tem-gelo-mesmo-estando-tao-perto-do-sol/

Saiba por que Mercúrio é um planeta frio e tem gelo mesmo estando tão perto do Sol

2023-07-10