Tecnologia Apple deve lançar iMac com imensa tela de 32 polegadas

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O atual iMac com M1 tem tela de 24 polegadas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple não apresenta um novo iMac desde 2020 com a estreia do impressionante modelo ultrafino equipado com processador M1, o que alimenta a expectativa de usuários que desejam modelos atualizados com processadores mais recentes e telas maiores. E novas informações divulgadas pelo jornalista Mark Gurman da agência Bloomberg indicam que estamos próximos da chegada de novos iMacs, incluindo um modelo maior com tela na faixa das 30 polegadas – o atual iMac com M1 tem tela de 24 polegadas.

Gurman relata em sua newsletter Power On que o futuro iMac com tela esperada de 32 polegadas está no início do desenvolvimento e tem lançamento planejado entre o fim de 2024 e início de 2025.

Caso a Apple mantenha a janela de lançamento, o dispositivo deve ser equipado com processadores mais recentes do momento, incluindo não apenas o chip M3 como também o M3 Pro ou até mesmo o M3 Max, oferecendo opções mais robustas para busca desempenho profissional no iMac, algo que inexiste atualmente.

Embora não sejam revelados detalhes relacionados ao produto, esperamos que a Apple aposte em um display de qualidade com resolução 6K para alta definição e tecnologia ProMotion já existente em modelos Pro de MacBooks, iPhones e iPads, entregando alta taxa de atualização de 120 Hz para navegação fluida.

É possível que o computador aposte na tecnologia de tela Mini LED encontrada no iPad Pro de 12,9 polegadas e modelos de MacBook Pro com chip M2, entregando resultados semelhantes aos da tecnologia OLED com pretos profundos e alto contraste, além de brilho superior.

Novidades relacionadas aos futuros iMacs com chip M3 devem surgir nos próximos meses.

Recursos recentes

Em outra frente, a Apple liberou duas novas propagandas destacando recursos de seus mais recentes celulares, promovendo a alta segurança da Detecção de Acidentes capaz de identificar uma batida grave de carro e ligar automaticamente para a emergência com o iPhone 14 Pro e a maior duração de bateria em um smartphone da Apple até hoje com o iPhone 14 Plus.

No primeiro vídeo divulgado pela empresa vemos um boneco de testes em um acidente de carro controlado. Após o carro capotar algumas vezes e parar, a tela do iPhone 14 Pro destaca a tela de ligação de emergência, afirmando que o dispositivo irá ligar automaticamente para autoridades se o usuário não responder.

No segundo vídeo, vemos um lento trator percorrendo uma longa estrada de terra ao som de “Two Miles an Hour”, de Ludacris. O senhor que dirige o veículo parece despreocupado e sem pressa, enquanto a Siri alerta: “continue reto por 164 quilômetros”.

Ao fim, vemos o iPhone 14 Plus sendo categorizado pela Apple com a maior duração de bateria em um iPhone. No site oficial da marca, o modelo é listado com até 26 horas de reprodução de vídeo e até 100 horas de reprodução de áudio.

Os novos anúncios fazem parte da divulgação “Relaxa, é iPhone”, promovido pela empresa há anos com o intuito de destacar características de todos os seus aparelhos, incluindo alta resistência contra quedas graças ao vidro com acabamento Ceramic Shield, maior durabilidade com proteção contra água e poeira, modo Ação para maior estabilização em vídeos e muito mais.

E enquanto a Apple segue promovendo os modelos da série iPhone 14, a nova linha iPhone 15 se prepara para o lançamento esperado para setembro. As informações são do site Canaltech e da agência Bloomberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-deve-lancar-imac-com-imensa-tela-de-32-polegadas/

Apple deve lançar iMac com imensa tela de 32 polegadas

2023-07-10