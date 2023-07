Futebol Saiba por que Messi trocou um salário gigante no Al Hilal pelo do Inter de Miami

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

O atleta argentino receberá um salário anual entre US$ 50 e US$ 60 milhões para jogar nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação)

Lionel Messi decidiu jogar no Inter Miami, clube que disputa a MLS, a liga norte-americana de futebol, na próxima temporada. O atleta argentino receberá um salário anual entre US$ 50 e US$ 60 milhões para jogar nos Estados Unidos. O jogador terá o maior salário da liga, cerca de US$ 40 milhões a mais que o segundo colocado, de acordo com a MLS Players Association.

Porém, o destino poderia ter sido outro país: a Arábia Saudita, pois o Al Hilal, um dos principais clubes do país, chegou a fazer uma proposta de 500 milhões de euros por temporada ao jogador, segundo a revista Forbes.

Maior salário da história

No total, a proposta dos árabes poderia chegar a 1,5 bilhão de euros por três anos de contrato e, caso Messi tivesse aceitado, teria se tornado o detentor do maior salário da história do futebol.

Afinal, por que Messi não aceitou a proposta do Al Hilal? Em entrevista conjunta aos jornais espanhóis Sport e Mundo Deportivo, Messi afirmou que o dinheiro nunca guiou as decisões que foram tomadas em sua carreira.

“Se fosse uma questão de dinheiro, eu teria ido para a Arábia ou outro lugar. A proposta envolvia muito dinheiro e a verdade é que minha decisão foi por outros motivos e não pelo dinheiro”, declarou.

O jogador também disse que gostaria de um pouco mais de tranquilidade em sua carreira após tantos anos em alto nível na Europa. “Depois de ter conquistado tudo, graças a Deus, e finalmente ter ganho a Copa do Mundo, algo que tanto desejava, também queria buscar algo mais e um pouco de tranquilidade.”

Plano de carreira

Outro ponto que pode ter influenciado a decisão de Messi são os planos para depois do encerramento de sua carreira.

Ações do clube

Além dos valores salariais que ele vai receber, o empresário Jorge Mas, um dos sócios majoritários do Inter Miami, confirmou em um entrevista ao jornal El País que a proposta prevê uma garantia das ações do clube, as quais serão cedidas ao jogador após ele deixar os gramados.

Apple e Adidas

Messi também fechou um acordo para receber uma participação da Apple TV pelo direito de transmissão das partidas em que estiver atuando. A Apple TV é o serviço de streaming responsável pela divulgação dos jogos da MLS. O jogador ainda vai receber do patrocínio que mantém com a Adidas. As informações são do jornal Valor Econômico.

Saiba por que Messi trocou um salário gigante no Al Hilal pelo do Inter de Miami

