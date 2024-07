Tecnologia Saiba por que o WhatsApp deixa de funcionar em celulares mais antigos

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Meta, dona do app, revisa anualmente os sistemas operacionais que suportam o serviço, mas não divulga a lista dos aparelhos onde ele deixará de funcionar.(Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todo ano, o WhatApp faz uma revisão dos sistemas operacionais (softwares) que serão compatíveis com o seu serviço e informa os novos requisitos de operação. Consequentemente, essa medida faz com que alguns aparelhos antigos deixem de ter o app de mensagens funcionando.

Isso porque a Meta, dona do WhatsApp, prioriza uma lista de versões mais recentes de sistemas operacionais e que tenham mais usuários.

Embora possa ser assustador, esse é um procedimento normal e empresa diz que a suspensão do suporte para o app não acontece “do nada”, mas que informa o usuário antes de ele perder o acesso total ao aplicativo.

Mas a Meta não divulga uma lista oficial dos aparelhos que deixarão de suportar o app de mensagens. O que ela informa é com quais sistemas ele é compatível.

O Google, criador do sistema Android, o mais popular no mundo, e a Apple, responsável pelo iOS, que roda nos iPhones, costumam lançar uma nova versão todo ano, que é disponibilizada para modelos mais recentes. E mantêm, por algum tempo, versões anteriores, que atendem a aparelhos que não são tão novos.

Atualmente, o WhatsApp é compatível com os sistemas: Android versão 5.0 e posterior, iOS versão 12 e posterior e KaiOS 2.5.0 e posterior.

Veja como verificar o sistema operacional do seu celular:

— No Android, siga este passo a passo:

* Clique no ícone de “Configurações” do celular;

* Em seguida, toque em “Sobre o dispositivo” e, depois, “Versão do Android”;

* Por fim, verifique a “Versão do Android”.

— No iPhone (iOS), siga este passo a passo:

* Toque no ícone “Ajustes”;

* Depois, clique em “Geral” e “Atualização de Software”;

* Em seguida, verifique a última versão instalada.

Causa

O WhatsApp deixa de oferecer suporte para softwares mais antigos e com menos usuários porque, segundo a Meta, eles podem não abranger as atualizações de segurança mais recentes do aplicativo ou não incluir funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp.

No caso dos iPhones, o WhatsApp terá suporte em aparelhos que estão, pelo menos, na versão 12 do iOS, que não é a mais nova (a mais recente, atualmente, é a iOS 17.5.1, que ficou disponível em maio deste ano para iPhone XS e posteriores).

O iOS 12 é compatível com celulares da Apple entre o iPhone 5s e o iPhone XR. Assim, o WhatsApp é compatível com os modelos neste grupo e todos os outros lançados pela marca desde então.

A lista de versões de sistemas operacionais que são compatíveis com o WhatsApp é mantida na Central de Ajuda do app e atualizada anualmente.

A Meta diz ainda que, antes de deixar de oferecer suporte para um sistema operacional, exibirá uma notificação no WhatsApp.

“Também exibiremos alguns lembretes solicitando que você atualize o sistema”, informa o app.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-por-que-o-whatsapp-deixa-de-funcionar-em-celulares-mais-antigos/

Saiba por que o WhatsApp deixa de funcionar em celulares mais antigos

2024-07-07