Tecnologia Starlink tem 200 mil clientes no Brasil e domina internet via satélite

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Em maio de 2024, a empresa teve 42,5% de participação no mercado de banda larga fixa com origem no espaço. (Foto: SpaceX/Divulgação)

A Starlink é a maior provedora de internet via satélite no Brasil, segundo dados públicos da Anatel. Em maio de 2024, a empresa teve 42,5% de participação no mercado de banda larga fixa com origem no espaço. O percentual equivale a mais de 200 mil acessos no mês.

O ranking da Anatel conta com a Starlink em primeiro lugar, com 200.320 acessos. Em seguida, aparece a Hughes, com 179.462 acessos. As duas empresas dominam o setor no território brasileiro, já que o terceiro lugar — Viasat — conta com apenas 26.456 acessos.

Ao todo, a internet via satélite representa 0,9% de todos os acessos no país. Apesar da fatia parecer pequena, ela está em crescimento, nos últimos meses.

Em maio de 2023, por exemplo, o percentual era de 0,8%. Naquela época, a Starlink tinha presença bem menor no Brasil, com apenas 57.605 acessos. A empresa cresceu mais de três vezes em 12 meses.

Bom custo-benefício

Disponível no Brasil desde janeiro de 2022, a rede de internet via satélite da SpaceX está cada vez mais presente no país. O serviço ganhou a atual popularidade não só devido à promessa de altas velocidades, como também pela variedade de planos e preços.

Atualmente, é possível contratar o plano mais simples para residências a partir de R$ 184 por mês. Contudo, é necessário investir no kit de antenas, que custa R$ 2 mil, mais impostos.

Vale mencionar que a Starlink utiliza as antenas mais modernas do mercado, com orientação automatizada. A empresa também conta com satélites localizados em órbita baixa, garantindo conexão estável, com alto alcance e baixa latência.

Além disso, a Starlink é a única empresa que oferece planos de internet via satélite móvel para viagem e embarcações/motorhomes.

Segundo um levantamento realizado pelo site Minha Conexão, no primeiro trimestre de 2024, a velocidade média do serviço foi de 67 Mbps.

Operação

Na última semana, a Polícia Civil gaúcha deflagrou uma operação contra uma quadrilha que iludia a população afetada pelas enchentes no estado com a oferta fraudulenta de antenas da empresa Starlink, supostamente doadas pela SpaceX de Elon Musk. Três mandados de prisão foram cumpridos nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, além de quatro mandados de busca e apreensão.

Os criminosos criaram uma página na internet simulando o site da Starlink, prometendo doar as antenas gratuitamente, mas solicitando apenas o pagamento do frete. Ao inserir dados pessoais, as vítimas eram redirecionadas para uma página falsa do Mercado Pago, onde um QR Code induzia ao pagamento, cujo valor ia parar nas mãos dos golpistas.

Segundo a Polícia Civil, os golpistas se aproveitaram da situação de calamidade no estado para atrair vítimas, enquanto a verdadeira doação da Starlink tinha o propósito legítimo de auxiliar equipes de segurança e salvamento durante as enchentes.

A investigação resultou na retirada das páginas falsas da internet e no bloqueio de contas associadas aos suspeitos. Os valores arrecadados ilegalmente foram direcionados a três indivíduos, sendo um de São Bernardo do Campo (SP), e dois de Minas Gerais.

