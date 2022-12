Mundial Veja por que Pedro e Éverton Ribeiro são os últimos na fila de Tite

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Tite indicou dúvidas sobre utilização dos jogadores contra Camarões nesta sexta (2). (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Ao divulgar o time que treinou nessa quarta-feira (30), Tite deu sinais de que pode utilizar Éverton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, na terceira rodada da Copa do Mundo, contra Camarões. Mas de antemão, os únicos jogadores de linha que atuam na seleção brasileira estão no fim da fila. E há motivos claros.

Como já ressaltaram Tite e membros da comissão técnica, o modelo de jogo do Brasil passa por uma capacidade de mobilização para recuperação da bola, que começa no ataque. Não à toa os jogadores de defesa repetem a todo momento que o mérito do setor está na capacidade de Richarlison fazer isso. Diante da Suíça, a atuação do camisa nove foi bem mais defensiva do que ofensiva.

Em outras palavras, Tite procura encurralar o adversário. Pedro, um jogador classificado pelo técnico como “terminal”, tem bem menos essa característica. Costuma atuar mais de costas para o gol. Sem a bola, balança com o restante do time para cercar a saída do adversário, mas não tem a capacidade de retomada como os concorrentes. Seja Richarlison, seja Gabriel Jesus.

Aspecto físico

Éverton Ribeiro tem uma chance um pouco maior de jogar em situações que não sejam adversas. Pois todos os conteúdos ofensivos dependem de posse de bola no setor ofensivo. O meia do Flamengo está acostumado com o movimento de “perde e pressiona”, que é um dos conteúdos táticos da seleção brasileira.

Diante das dificuldades de construir o jogo por dentro, Ribeiro também pode ser acionado na função de Neymar, entrando na frente de Rodrygo na disputa. Entretanto, o aspecto físico também pesa. No Flamengo, quando recuou para jogar mais na lateral, sofreu nas recomposições.

O técnico Tite pediu para ter divulgado o time que fez o treino secreto nessa quarta-feira, com três dúvidas: Fred ou Bruno Guimarães. Rodrygo ou Éverton Ribeiro. Pedro ou Gabriel Jesus.

O Brasil terá Alison, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães, Rodrygo ou Ribeiro, Antony, Pedro ou Gabriel Jesus e Martinelli.

A tendência é que nomes de menor destaque aproveitem a oportunidade no jogo desta sexta para ganhar mais minutos, enquanto jogadores que substituíram os lesionados terão sequência. É o caso especificamente de Éder Militão, que vai atuar na defesa, desta vez ao lado de Bremer, e abrir espaço para Daniel Alves na lateral direita. Do outro lado, Alex Telles seguirá na equipe.

A principal dúvida fica por conta da formação do meio para frente. Fabinho é o substituto natural de Casemiro, e Bruno Guimarães pede passagem para formar a dupla de volantes. Na criação, Rodrygo deve enfim ter chance como titular. Pelas pontas, Tite deve usar Martinelli e Antony, com Gabriel Jesus no comando do ataque, mas demonstrou que Pedro não está descartado. Esse foi o time base nos treinos preparativos desde Turim, na Itália. Lá, Pedro e Ribeiro sobraram nos jogos entre dois times.

