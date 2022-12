Mundial Saiba quando o Brasil poderá enfrentar Argentina, França e outras seleções classificadas

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Brasil e Argentina só poderão se encontrar em uma semifinal ou mesmo na grande final da Copa. (Foto: Reprodução/Twitter)

Os classificados dos Grupo C e D da Copa do Mundo estão definidos: França, Austrália, Argentina e Polônia. Eles se juntam a Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos, que também estão nas oitavas de final.

E o Brasil já está de olho. Isso porque, com a definição sobre a colocação de cada um deles em seus grupos, já é possível saber as possibilidades deles cruzarem com a Canarinho em algum momento do torneio. Veja a seguir as maiores chances:

França

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a França é na final da competição, no dia 18 de dezembro.

Caso o Brasil avance em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a França seria em uma possível semifinal. A partida aconteceria no dia 14 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Austrália

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Austrália nesta Copa do Mundo seria em uma possível semifinal, caso ambas as seleções avancem até lá. A partida aconteceria no dia 13 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.

Caso o Brasil avance em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Austrália seria na final da competição, no dia 18 de dezembro. Elas estariam em lados diferentes das chaves.

Argentina

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Argentina nesta Copa do Mundo seria em uma possível semifinal, caso ambas as seleções avancem até lá. A partida aconteceria no dia 13 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail. Caso o Brasil avance em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Argentina seria na final da competição, no dia 18 de dezembro. Elas estariam em lados diferentes das chaves.

Polônia

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Polônia é na final da competição, no dia 18 de dezembro. Caso o Brasil avance em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Polônia seria em uma possível semifinal. A partida aconteceria no dia 14 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Holanda

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Holanda nesta Copa do Mundo seria em uma possível semifinal, caso ambas as seleções avancem até lá. A partida aconteceria no dia 13 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.

Caso o Brasil avance em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Holanda seria na final da competição, no dia 18 de dezembro. Elas estariam em lados diferentes das chaves.

Senegal

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar Senegal é na final da competição, no dia 18 de dezembro.

Caso o Brasil avance em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar Senegal seria em uma possível semifinal. A partida aconteceria no dia 14 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Inglaterra

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar a Inglaterra também é na final da competição, no dia 18 de dezembro. Já se a Canarinho avançar em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar os ingleses seria em uma possível semifinal. A partida aconteceria no dia 14 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Estados Unidos

Caso o Brasil seja líder do Grupo G, a única possibilidade de enfrentar os Estados Unidos nesta Copa do Mundo seria em uma possível semifinal, caso ambas as seleções avancem até lá. A partida aconteceria no dia 13 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.

Caso o Brasil avance em segundo lugar no Grupo G, a única possibilidade de enfrentar os Estados Unidos seria na final da competição, no dia 18 de dezembro. Elas estariam em lados diferentes das chaves.

