Conhecer e ter controle do seu ciclo menstrual é um dos passos essenciais para cuidar da sua saúde reprodutiva. “Isso significa conhecer seu corpo e é algo que muitas mulheres não fazem até que precisem para algum momento específico, como engravidar, por exemplo”, diz a ginecologista e obstetra Eloisa Pinho.

Para quem quer começar a monitorar o ciclo, contar com a ajuda da tecnologia pode ser bem-vinda – principalmente para mulheres que apresentam períodos irregulares. “A tecnologia pode ser muito útil nesse sentido, pois rastrear os dias do seu ciclo por meio de um aplicativo pode ser um registro muito acessível de suas funções corporais”, explica.

Para obter o melhor desses aplicativos, você pode inserir o máximo de informações possível, incluindo seu humor, secreção e mudanças na pele, por exemplo. “O aplicativo pode calcular dados importantes, como a duração do seu ciclo; prever sua janela fértil; e também ajuda a identificar se você tem algum sintoma que precise de atenção médica. Ao rastrear essas informações, você fica sabendo o que é normal para o seu corpo e pode buscar ajuda no momento adequado”, diz a médica.

Se você sofre com períodos irregulares, saiba que não está sozinha. Muitas mulheres sofrem com o problema, que pode ter influência até mesmo do estresse. A seguir, descubra tudo que as mulheres devem saber sobre períodos irregulares:

1) O que se qualifica como um período irregular?

Eloisa explica que os períodos irregulares acontecem quando a duração do ciclo menstrual – o intervalo entre o início de um período e o início do próximo – muda constantemente. “O ciclo menstrual médio dura 28 dias, embora seja normal que varie alguns dias a cada mês”. O que acontece é que o ciclo menstrual é dividido em duas fases: a primeira é variável e compreende o período entre o primeiro dia do fluxo menstrual até a ovulação; a segunda fase vai da ovulação ao dia que antecede o fluxo do próximo ciclo e essa fase é fixa, durando 14 dias. “Portanto, para as mulheres com ciclos menstruais regulares, é possível prever o dia da ovulação e período fértil (por exemplo, a mulher com ciclo de 28 dias ovula no 14º dia, a mulher com ciclo de 32 dias ovula no 18º).”

2) O que define um ciclo irregular?

Aparentemente, os períodos menstruais podem, na melhor das hipóteses, parecer bastante imprevisíveis. Então, como sabemos se nosso ciclo menstrual é realmente irregular? “Mulheres com períodos irregulares notarão que não podem prever com segurança quando estarão menstruadas e, como resultado, é difícil identificar a ovulação ou apontar a janela fértil”, explica a médica. Períodos irregulares são comuns durante a puberdade, durante a amamentação e também em torno da perimenopausa – o momento em que seu corpo faz a transição natural para a menopausa.

Causas