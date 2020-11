Geral Veja 9 grupos alimentares para uma dieta vegana variada e equilibrada

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Grãos, sementes, oleaginosas, frutas, verduras e legumes: dieta vegana pode ser variada. (Foto: Getty Images)

No início deste mês, comemorou-se o Dia Mundial do Veganismo. Esta é, mais do que uma escolha alimentar, uma filosofia de vida que envolve questões ideológicas, éticas, emocionais e ambientais.

A dieta é baseada na ingestão de vegetais, legumes, frutas, cereais, leguminosas, oleaginosas. Mas o veganismo não está relacionado apenas com não comer alimentos de origem animal, mas em não consumir nenhum produto de origem animal (lã, couro, mel), que contenha algum componente de origem animal ou que foi testados em animais (cosméticos, medicamentos, material de limpeza etc).

Grupos alimentares

– Cereais (dê preferência integrais) e grãos: trigo integral, arroz integral, farinha de arroz, polvilho, aveia, quinoa, milho, cevadinha, couscous marroquino, triguilho, painço, gergelim, linhaça, chia;

– Leguminosas: feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, edamame (soja verde);

– Hortaliças A e B : verduras e legumes;

– Hortaliças C: batatas, aipim, inhame;

– Frutas: também fontes de carboidratos, vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras;

– Nuts ou oleaginosas e sementes: nozes, castanhas, macadâmia, avelãs, amendoim, pinoli, pistache, semente de abóbora, semente de girassol, gergelim;

– Gorduras e óleos vegetais (especialmente poli-insaturadas e monoinsaturadas): origem vegetal como abacate, azeitona, coco, azeite virgem;

– Bebidas vegetais: de castanha, arroz, amêndoas, soja, aveia, coco;

– Suplementos ricos em proteínas: soja, arroz, ervilha e amêndoas.

Importante

1) Nem todo produto vegano é de qualidade. Não adianta consumir biscoitos, cereais refinados, farinha branca e açúcar. Existem muitos alimentos veganos ultraprocessados. Atenção ao rótulo e à lista de ingredientes; 2) Atletas podem ser veganos, mantendo desempenho esportivo e ganho de massa muscular. É preciso apenas equilíbrio na ingestão alimentar; 3) As recomendações de cálcio e ferro podem ser atendidas com alimentação variada. Atenção quanto à vitamina B12, presente apenas em alimentos de origem animal, podendo ser necessária suplementação medicamentosa.

