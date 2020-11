Uva congelada

Também é uma ótima opção para esses episódios de compulsão, pois parece um picolé. Basta higienizar bem as uvas e colocar no congelador por uma hora para comê-las como lanche. A porção indicada para consumo é de uma xícara pequena por pessoa.

Grão de bico crocante

Pode ser feito no forno ou torrado da frigideira, deve ser bem temperado com azeite de oliva extravirgem e temperos naturais, como pimenta do reino, orégano e alecrim. Lembra um pouco o sabor do amendoim convencional. Consumir 1/2 xícara por pessoa.

Chocolate amargo

Quando estiver ansioso e sentir necessidade por doces, prefira os chocolates com pelo menos 70% de cacau. Opte por sobremesas à base de frutas da estação. Para não atrapalhar na dieta, o segredo é comer pequenas quantidades com atenção plena e moderação, sem exageros, degustando a textura e o sabor do doce.