A ideia é fazer com que a Alexa se comporte de forma mais natural e parecida com humanos conversando. (Foto: Reprodução)

A Alexa, assistente de voz da Amazon, vai ficar mais inteligente com novos recursos de Machine Learning. As melhorias devem permitir à Inteligência Artificial “adivinhar” o que o usuário vai pedir em seguida, sugerindo ações e skills disponíveis de forma rápida. De acordo Amazon, a ideia é fazer com que a Alexa se comporte de forma mais natural e parecida com humanos conversando.