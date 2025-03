Porto Alegre Saiba quais bairros de Porto Alegre têm as maiores taxas de condomínio

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O valor médio da taxa de condomínio na Capital gaúcha é de R$ 398 Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os bairros Jardim Europa, Moinhos de Vento e Bela Vista são os que possuem as taxas de condomínio mais elevadas em Porto Alegre — todos com valor mensal acima de R$ 1.100, em média. O valor médio na Capital gaúcha é de R$ 398.

O levantamento foi realizado pela empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias Loft. A pesquisa considerou 25 mil imóveis anunciados para venda na cidade em janeiro, nas principais plataformas digitais.

De acordo com o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, o valor da taxa condominial está ligado à valorização do imóvel e à infraestrutura oferecida pelo prédio. “Em regiões de maior prestígio, a procura por serviços no condomínio é mais intensa, o que acaba elevando os custos. Não por acaso, bairros como Jardim Europa, Moinhos de Vento e Bela Vista aparecem no topo da lista das taxas mais altas”, explicou.

Segundo ele, o valor do condomínio é um dos três principais critérios considerados por quem busca um imóvel para comprar ou alugar, ficando atrás apenas da localização e das características do apartamento, como tamanho e número de quartos.

Os 30 bairros com as maiores taxas de condomínio na cidade (preço médio):

Bairro Taxa média do condomínio Taxa média do condomínio/m2 JARDIM EUROPA 1200 7.97 MOINHOS DE VENTO 1100 6.19 BELA VISTA 1095 6.21 INDEPENDÊNCIA 900 6.69 BOA VISTA 690 5.25 MONT’SERRAT 660 5.19 RIO BRANCO 650 5.54 AUXILIADORA 600 5.59 JARDIM DO SALSO 595 6.79 CHÁCARA DAS PEDRAS 580 2.51 HIGIENÓPOLIS 550 4.77 VILA ASSUNÇÃO 545 1.87 TRISTEZA 540 4.05 PETROPÓLIS 500 4.51 MENINO DEUS 500 4.94 PASSO D’AREIA 500 4.67 JARDIM LINDOIA 500 3.80 TRÊS FIGUEIRAS 500 2.80 JARDIM CARVALHO 480 5.82 SANTANA 467 5.49 BOM FIM 458 5.51 PRAIA DE BELAS 453 7.66 TERESÓPOLIS 450 3.27 SANTA CECÍLIA 426 4.78 CENTRO 400 5.95 AZENHA 400 5.46 VILA IPIRANGA 400 3.67 NONOAI 400 2.85 CRISTAL 400 4.43 FLORESTA 400 4.49

Os 30 bairros com as maiores taxas de condomínio na cidade (taxa/m2):

Bairro Taxa média do condomínio Taxa média do condomínio / m2 JARDIM EUROPA 1200 7.97 PRAIA DE BELAS 453 7.66 JARDIM DO SALSO 595 6.79 INDEPENDÊNCIA 900 6.69 BELA VISTA 1095 6.21 MOINHOS DE VENTO 1100 6.19 CENTRO 400 5.95 JARDIM CARVALHO 480 5.82 HUMAITÁ 350 5.74 AUXILIADORA 600 5.59 RIO BRANCO 650 5.54 BOM FIM 458 5.51 SANTANA 467 5.49 AZENHA 400 5.46 CIDADE BAIXA 350 5.41 BOA VISTA 690 5.25 FARROUPILHA 390 5.24 MONT’SERRAT 660 5.19 MENINO DEUS 500 4.94 MORRO SANTANA 350 4.81 SANTA CECÍLIA 426 4.78 HIGIENÓPOLIS 550 4.77 BOM JESUS 400 4.70 PASSO D’AREIA 500 4.67 PETROPÓLIS 500 4.51 FLORESTA 400 4.49 CRISTAL 400 4.43 JARDIM BOTÂNICO 380 4.15 SANTO ANTÔNIO 360 4.07 TRISTEZA 540 4.05

Fonte: Loft com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saiba-quais-bairros-de-porto-alegre-tem-as-maiores-taxas-de-condominio-em-2025/

Saiba quais bairros de Porto Alegre têm as maiores taxas de condomínio

2025-03-01