Mundo Março tem eclipse total da lua e outros fenômenos

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

O mês de março terá diversas conjunções celestes e dois eclipses: um lunar e outro solar.

O eclipse total da lua ocorrerá na madrugada do dia 14 e será visível em todo o Brasil. O fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o sol e a lua, lançando sua sombra em nosso satélite. Para ocorrer, é necessário que a lua esteja em sua fase cheia.

No final deste mês, também ocorrerá um eclipse parcial do sol, em 29 de março, mas ele não será visível do Brasil. O fenômeno poderá ser observado apenas do Canadá, Leste dos EUA, Noroeste da África, Groenlândia, Europa e Norte da Rússia.

Um eclipse solar ocorre quando a lua está posicionada entre o sol e a terra, impedindo que a luz atinja alguns pontos do nosso planeta. Segundo a Nasa (a agência espacial dos EUA), esses eclipses solares parciais – em que a lua não cobre completamente o sol – ocorrem pelo menos duas vezes por ano em algum local da Terra.

Além disso, também estarão visíveis ao longo deste mês diversas conjunções celestes, que ocorrem quando dois ou mais corpos celestes aparecem bem próximos no céu – uma ilusão de ótica, já que eles seguem separados por milhares de quilômetros no espaço. Geralmente, as conjunções são observáveis a olho nu e costumam render belas fotos astronômicas.

Veja abaixo os principais fenômenos astronômicos deste mês, de acordo com o guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

– 1/3: Conjunção entre lua e Vênus durante o crepúsculo, direção oeste, na constelação de Peixes.

– 5/3: Conjunção entre Vênus e Mercúrio durante o crepúsculo, direção oeste. Os astros estão muito próximos ao horizonte.

– 6/3: Conjunção entre Lua e Júpiter no começo da noite, direção noroeste, na constelação de Touro.

– 8/3: Conjunção entre lua e Marte, no começo da noite, direção nordeste, na constelação de Gêmeos.

– 14/3: Eclipse total da lua, que poderá ser visto em todo o Brasil durante a madrugada.

– 20/3: Equinócio Outono para o Hemisfério Sul (começo do Outono) às 06h01 (horário de Brasília).

– 22/3: Vênus em conjunção solar inferior.

– 28/3: Conjunção entre lua e Saturno um pouco antes do amanhecer, direção leste. Os astros estão muito próximos ao horizonte.

– 29/3: Eclipse solar parcial, que poderá ser visto no Canadá, leste dos EUA, noroeste da África, Groenlândia, Europa e norte da Rússia. Invisível no Brasil.

https://www.osul.com.br/marco-tem-eclipse-total-da-lua-e-outros-fenomenos/

2025-03-01