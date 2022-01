Economia Saiba quais foram os carros mais vendidos no Brasil em 2021

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

A Fiat Strada liderou as vendas no ano passado no Brasil Foto: Fiat/Divulgação A Fiat Strada liderou as vendas no ano passado no Brasil. (Foto: Fiat/Divulgação) Foto: Fiat/Divulgação

A Fiat Strada foi o carro novo mais vendido no ano passado no Brasil, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Foram comercializadas 109.107 unidades da picape no País, número que auxiliou a montadora italiana a também assumir a liderança do mercado brasileiro em 2021, com 21,83% de participação.

A Strada derrubou do topo da lista o Chevrolet Onix, que foi o carro novo mais vendido no País por seis anos seguidos. Em 2021, o hatch emplacou 73.623 unidades, uma queda de 46% em relação a 2020 (135.351 unidades).

O Onix não só perdeu a liderança como amarga a quinta posição no ranking de mais vendidos. Isso é um efeito direto da paralisação na produção do modelo em meados de 2021 devido à falta de semicondutores no mercado.

Depois de normalizada a situação, o Onix passou a se recuperar nas vendas nos últimos meses do ano e subiu posições. Inclusive, o modelo hatch e o sedã Onix Plus foram os líderes de vendas em dezembro, segundo os dados da Fenabrave.

A falta do insumos foi um problema comum a toda a indústria ao longo do ano do ano passado. Também houve a redução do poder de compra da população por causa da crise provocada pelo coronavírus.

Em 2021, as vendas de veículos novos no Brasil tiveram alta de 3% em relação a 2020. Confira os veículos zero quilômetro mais vendidos no ano passado:

1- Fiat Strada: 109.107 unidades (+36%)

2- Hyundai HB20: 86.455 unidades (-0,2%)

3- Fiat Argo: 84.644 unidades (+28%)

4- Jeep Renegade: 73.913 unidades (+29%)

5- Chevrolet Onix: 73.623 unidades (-46%)

6- Jeep Compass: 70.906 unidades (+10%)

7- Fiat Toro: 70.890 unidades (+31%)

8- Volkswagen Gol: 66.228 unidades (-7%)

9- Fiat Mobi: 65.847 unidades (+41%)

10- Hyundai Creta: 64.759 unidades (+35%)

