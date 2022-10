Economia Saiba quais foram os maiores prêmios da Mega-Sena na história

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O concurso 2525, programado para este sábado (1), deve pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões. (Foto: Caixa/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O próximo sorteio da Mega-Sena está programado para ocorrer no sábado (1). O concurso 2525 deve pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões, o maior da história da loteria, com exceção dos montantes da Mega da Virada, que ocorre nos fins de ano.

O valor acumulado é o maior do ano e se aproxima do que foi oferecido na Mega da Virada de 31 de dezembro de 2020 (cerca de R$ 325 milhões).

Para receber o dinheiro (ou parte dele, se houver mais ganhadores), é preciso acertar as seis dezenas do concurso 2.525, que vai ocorrer às 20h. Também há prêmios de menor valor para quem acertar quatro números ou cinco.

As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Desde o seu início, em 1996, a Mega-Sena já entregou quantias elevadas de dinheiro aos vencedores. Confira abaixo quais foram as dez maiores premiações pagas em concursos regulares até o momento.

1. R$ 189 milhões – Duas apostas simples de São Paulo e Minas Gerias levaram, cada uma, R$94.690.936,18 em março desse ano. Ao todo, o prêmio da Mega-Sena foi de R$ 189.381.872,36

2. R$ 122 milhões – Em abril deste ano, uma aposta de Santos acertou todas as dezenas e faturou R$ 122.627.171,80.

3. R$ 117 milhões – Um bolão com 42 pessoas levou mais de R$117 milhões em maio. O grupo de Blumenau (SC) acertou todas as dezenas em uma única aposta.

4. R$ 78 milhões – Em junho, uma aposta de Diadema acertou sozinha as seis dezenas e levou mais de R$ 78.763.087,84. 157 apostas ganharam o prêmio de cinco acertos, no valor de R$ 35.919,96 cada.

5. R$ 58,9 milhões – Um bolão de 34 apostadores de Santa Catarina faturou R$ 58,9 milhões em maio deste ano. A aposta de Herval D’Oeste (SC) acertou sozinha as seis dezenas do concurso no dia 4.

6. R$51 milhões – Dois apostadores, um de Igarapava (SP) e outro de Ribeirão Preto (SP), acertaram a quina da Mega-Sena sorteada em 6 de julho. Cada um deles recebeu R$ 51.135,50, segundo a Caixa.

7. R$ 27 milhões – Uma aposta simples de Dourados (MS) acertou as seis dezenas do concurso 2.500 da Mega-Sena, realizado em 13 de julho, em São Paulo. O vencedor faturou um prêmio de R$ 27.485.274.

8. R$ 26,6 milhões – Quatro apostadores levaram R$ 26.680.622,68 em agosto desse ano. As apostas foram feitas nas lotéricas de Barueri (SP), Duque de Caxias (RJ), Morretes (PR) e uma foi feita pela internet. Cada uma levou R$ 6.670.155,67.

9. R$ 26,4 milhões – Uma aposta de Belo Horizonte (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.451 da Mega-Sena, sorteadas em 5 de fevereiro, em São Paulo. O vencedor levou R$ 26.422.347,01.

10. R$ 24, 2 milhões – Um vencedor de Caçapava do Sul (RS) faturou R$ 24.271.229,51 em julho desse ano. Outros 108 apostadores acertaram cinco números e dividiram um prêmio de R$ 32.693,92.

Quais as chances

Tudo vai depender da quantidade de números que o jogador preencher. Quem fizer a aposta mínima, de R$ 4,50, consegue marcar apenas seis números e tem uma chance em 50.063.860 de se tornar milionário.

Com uma aposta de sete números, no valor de R$ 31,50, as chances de sucesso são ampliadas para uma em 7.151.980.

Já para quem optar pela aposta máxima, de 15 números, as chances sobem para uma em 10.003. Nesse caso, é preciso desembolsar R$ 22.522,50 para realizar o jogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia