Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Serão lançados quatro variantes do modelo, embora os nomes oficiais ainda não tenham sido confirmados. (Foto: Divulgação)

No próximo dia 12 de setembro, a partir das 14h (horário de Brasília) no evento “Wonderlust”, é esperado que o mundo seja apresentado ao iPhone 15, novo lançamento da Apple e aposta de consumo para os fãs da empresa da maçã. Enquanto a data não chega, veja abaixo as informações que já saíram e os rumores que estão circulando sobre o novo lançamento.

Há poucos detalhes oficiais sobre como será o iPhone 15. Serão lançados quatro variantes do modelo, embora os nomes oficiais ainda não tenham sido confirmados. O iPhone 14, por exemplo, foi lançado nas versões comum, Plus, Pro e Pro Max.

Uma das mudanças mais celebradas é o fim do Lightning para a adoção da porta de carregamento USB-C, que se estabeleceu como padrão universal do setor já há alguns anos. A mudança, se confirmada, vem após a Apple ser alertada pela União Europeia sobre o assunto.

O mercado acredita que o modelo básico vai contar com o chip A16 como processador, enquanto os modelos Pro serão alimentados pelo novo A17.

Além disso, de acordo com o “Mashable”, é esperado que todos os modelos do iPhone 15 tenham o recurso Dynamic Island, que transforma a área morta da tela em um recurso versátil. Essa configuração já foi vista no lançamento anterior, a partir da versão Pro.

Os displays dos modelos Pro e Pro Max do iPhone 15 devem ser feitos com uma nova tecnologia, chamada de sobremoldagem com baixa pressão de injeção (LIPO, na sigla em inglês). Esse novo processo reduz o tamanho da borda ao redor da tela de 2,2 milímetros (lançamento anterior) para 1,5 milímetro, segundo fontes disseram à “Bloomberg”. Esse é mais um passo para um smartphone de “tela infinita”, algo perseguido pela Apple.

Esses modelos mais completos também terão o material das bordas substituídos, de aço inoxidável para titânio – tornando o smartphone mais leve e menos suscetível a sujeiras por uso frequente, como marcas de impressão digital.

O botão de “mudo” também deve mudar. O clássico deve ser abandonado por um botão de ação personalizável, assim como acontece com o Apple Watch Ultra. A expectativa é que, entre as funções disponíveis, seja possível fazer alteração do modo de som, opções de acessibilidade, abertura de aplicativo, ativação de lanterna, ativação do modo de concentração, criação de memorando de voz ou execução de um atalho, por exemplo.

Em relação às câmeras, são esperadas melhorias significativas principalmente nos modelos Pro e Pro Max. Há rumores de longa data sobre a introdução de lentes periscópicas que, anteriormente, foi especulado para o iPhone 14 – mas não se concretizou. Agora, sugere-se que o modelo Max do iPhone 15 possa apresentar essa lente, que oferece zoom óptico de até seis vezes.

Algo que pode ser esperado com quase certeza é a introdução do sistema operacional iOS 17, que está em fase de testes. A atualização não é exclusiva do 15 e também estará disponível no modelo anterior, o iPhone 14.

Preços do iPhone 15

Por enquanto, segundo o “Mac Rumors”, os rumores apontam para os seguintes preços de lançamento:

– iPhone 15: US$ 799;

– iPhone 15 Plus: US$ 899;

– iPhone 15 Pro: US$ 1.099;

– iPhone 15 Pro Max: US$ 1.299.

Profissionais

Os modelos mais profissionais devem ficar mais caros devido à substituição do material usado por titânio. Geralmente, os lançamentos chegam às lojas para venda duas semanas após o evento de anúncio. As informações são do jornal Valor Econômico.

