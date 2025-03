Inter Saiba quais são as opções de Roger Machado para montar o Inter contra o Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Treinador ainda decide quais serão os 11 titulares para o jogo de volta Foto: Ricardo Duarte/Inter Treinador ainda decide quais serão os 11 titulares para o jogo de volta. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrentará o Grêmio neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, na grande final do Campeonato Gaúcho. O Colorado já tem uma vantagem de 2 a 0 sobre o rival Tricolor, porém Roger Machado pode mudar o time em relação a última escalação.

No gol, Rochet já está a disposição. Porém, Anthoni se mostrou muito seguro na campanha do time no campeonato, sofrendo apenas cinco gols em 11 jogos. Com isso, ainda deve se manter como titular.

Com uma defesa bem consolidada, Vitão e Victor Gabriel fazem uma dupla muito promissora neste início de temporada e serão mantidos.

O lateral-direito Braian Aguirre foi muito contestado em suas primeiras partidas. Porém, aos poucos foi ganhando ritmo e conquistando seu lugar no time titular. No lado esquerdo, Bernabei é incontestável.

Fernando e Bruno Henrique compõem o meio-campo ao lado de Thiago Maia, que quase foi vendido ao Santos.

Alan Patrick estará centralizado e armando o time, do seu lado, Carbonero e Vitinho devem jogar. Entretanto, há chances de Wesley aparecer entre a equipe titular, já que está recuperado de um problema muscular.

Como centroavante, Borré e Valencia disputam a vaga. O colombiano também estava fora dos gramados por lesão e retornou na partida de ida da final do Gauchão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/saiba-quais-sao-as-opcoes-de-roger-machado-para-montar-o-inter-contra-o-gremio/

Saiba quais são as opções de Roger Machado para montar o Inter contra o Grêmio

2025-03-13