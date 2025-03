Inter Mercado e Gabriel Carvalho voltam aos trabalhos no Inter

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Os jogadores já realizam caminhadas e corridas leves Foto: Ricardo Duarte/internacional Os jogadores já realizam caminhadas e corridas leves. (Foto: Ricardo Duarte/internacional) Foto: Ricardo Duarte/internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gabriel Mercado e Gabriel Carvalho, que estão no departamento médico do Inter desde o começo da atual temporada, avançaram em seus tratamentos e voltaram a trabalhar em campo. No início da semana, o zagueiro e o meio-campista fizeram atividades de fisioterapia, caminhadas e corridas leves.

O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro de 2024, ainda durante o Campeonato Brasileiro. Em janeiro, Gabriel Carvalho sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, quando se apresentou à Seleção Brasileira sub-20. O garoto precisou passar por cirurgia.

O Inter ainda trata o quadro dos jogadores com cautela, realizando avaliações diárias para acompanhar a situação. Gabriel Mercado deve voltar a jogar no segundo semestre de 2025, entre junho e julho. Gabriel Carvalho deve retornar antes, entre abril e maio.

O garoto de apenas 17 anos foi vendido ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, ainda em janeiro, mas a saída só pode ocorrer quando o atleta alcançar a maioridade, que acontece em agosto.

