Porto Alegre Saiba quais são as ruas e avenidas de Porto Alegre que têm os imóveis mais valorizados da cidade

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bairros Bela Vista, Moinhos de Vento e Três Figueiras concentram os imóveis mais caros da cidade Foto: Brastock Images/Divulgação Bairros Bela Vista, Moinhos de Vento e Três Figueiras concentram os imóveis mais caros da cidade. (Foto: Brastock Images/Divulgação) Foto: Brastock Images/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os imóveis localizados na rua Farnese, no bairro Bela Vista, apresentam o maior preço médio de Porto Alegre: R$ 10.255.455. As ruas Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, e Carlos Huber, no Três Figueiras, completam o topo do ranking dos endereços mais valorizados da cidade, com preços médios de R$ 4.872.823 e R$ 3.099.405, respectivamente.

A pesquisa, realizada pela startup Loft a partir de dados do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), analisou 12 mil imóveis vendidos entre março de 2023 e março de 2024 – últimos dados disponibilizados pela prefeitura.

Pouco atingidas pelas enchentes de maio, além de estarem localizadas em áreas muito arborizadas, essas ruas são equidistantes de pontos relevantes da cidade, como a Orla do Guaíba, o Centro Histórico e os acessos para o Litoral, Serra e interior do Estado.

“Mesmo sendo a maior cidade do Rio Grande do Sul, com seus 1,3 milhão de habitantes, Porto Alegre ainda oferece terrenos que possibilitam a construção de imóveis, sejam condomínios ou casas, em áreas consideradas nobres, em que as calçadas são largas e as ruas brindam seus moradores com uma certa calmaria no caos urbano. Como as pessoas buscam o bem-estar, esses são aspectos muito valorizados na escolha do local onde se quer morar”, avaliou o gerente de Dados da Loft, Fábio Takahashi.

“Além disso, o mercado das incorporadoras e das construtoras é bem competitivo na Capital gaúcha. Há muitos empreendimentos erguidos nessas ruas, que se converteram em sinônimo de sofisticação, conforto e conveniência aos moradores”, completou o executivo.

Abaixo, confira as ruas e avenidas de Porto Alegre com os maiores preços médios de imóveis vendidos entre março de 2023 e março de 2024:

Bairro Rua/Avenida Preço Médio (em R$) Bela Vista Rua Farnese R$ 10.255.455 Moinhos de Vento Rua Luciana de Abreu R$ 4.872.823 Três Figueiras Rua Carlos Huber R$ 3.099.405 Partenon Rua Frei Germano R$ 2.480.547 Bela Vista Rua Antônio Parreiras R$ 2.392.500 Rio Branco Rua Abrahão Melnick R$ 2.372.900 Petrópolis Avenida Luiz Manoel Gonzaga R$ 2.261.213 Petrópolis Avenida Soledade R$ 2.261.000 Jardim Europa Avenida Ferdinand Kisslinger R$ 2.248.156 Rio Branco Rua Almirante Abreu R$ 2.042.014 Petrópolis Avenida João Obino R$ 1.969.375 Moinhos de Vento Rua Marquês do Herval R$ 1.853.750 Moinhos de Vento Rua Santo Inácio R$ 1.853.339 Mont’Serrat Rua Tito Lívio Zambecari R$ 1.838.009 Petrópolis Avenida Guaporé R$ 1.793.255 Moinhos de Vento Rua Mostardeiro R$ 1.768.351 Jardim Europa Avenida Túlio de Rose R$ 1.738.984 Três Figueiras Rua Balduino Roehrig R$ 1.729.063

Fonte: Loft, com base nos dados de ITBI, da prefeitura de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saiba-quais-sao-as-ruas-e-avenidas-de-porto-alegre-que-tem-os-imoveis-mais-valorizados-da-cidade/

Saiba quais são as ruas e avenidas de Porto Alegre que têm os imóveis mais valorizados da cidade

2024-07-10