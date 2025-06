Porto Alegre Saiba quais são os bairros com os maiores imóveis à venda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Vila Assunção, Cascata e Ipanema lideram o ranking de tamanho médio Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo/PMPA (Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo/PMPA

Os maiores imóveis à venda em Porto Alegre estão concentrados em bairros predominantemente residenciais, com perfil de casas amplas e condomínios horizontais. Vila Assunção, Cascata e Ipanema lideram o ranking de tamanho médio, com imóveis acima de 220 metros quadrados.

O levantamento, realizado pela Loft, analisou 240 mil anúncios de imóveis residenciais nas principais plataformas digitais, com base nos dados de janeiro a maio deste ano.

“Na lista de bairros com maiores metragens em Porto Alegre, aparecem tanto regiões de alto padrão, como Vila Assunção, quanto bairros com perfil mais afastado e com terrenos mais amplos, como Cascata e Belém Velho”, afirmou o gerente de dados da empresa, Fábio Takahashi.

“Esse padrão reflete o perfil urbanístico da cidade, com bairros próximos ao Guaíba ou nas regiões mais periféricas, oferecendo espaço amplo por um custo por metro quadrado relativamente mais baixo do que os bairros mais centrais”, explicou Takahashi.

Outros bairros de destaque no ranking de maiores metragens são: Chácara das Pedras (226 metros quadrados), Espírito Santo (225 metros quadrados) e Moinhos de Vento (183 metros quadrados).

Bairros com os menores imóveis

Na outra ponta, bairros com alta densidade populacional e vocação para imóveis compactos aparecem com as menores médias de metragem. Chapéu do Sol e Humaitá lideram, com média de 60 metros quadrados, seguidos pelo Praia de Belas (61 metros quadrados).

Outros bairros com tamanhos médios dos imóveis abaixo de 80 metros quadrados são: Cidade Baixa, Centro, Restinga e Mario Quintana.

Os 20 bairros com os maiores tamanhos médios de imóveis

Bairro Tamanho médio (m2) Tíquete médio (R$) Preço m2 (R$) VILA ASSUNÇÃO 326 1,954,938 5,991 CASCATA 247 780,484 3,158 IPANEMA 229 1,094,257 4,779 CHÁCARA DAS PEDRAS 226 1,455,757 6,454 ESPÍRITO SANTO 225 857,776 3,818 BELÉM VELHO 222 777,630 3,507 BELÉM NOVO 215 948,617 4,405 VILA JARDIM 213 1,168,726 5,482 GUARUJÁ 205 691,610 3,372 SERRARIA 188 641,933 3,406 MOINHOS DE VENTO 183 2,688,394 14,723 TRÊS FIGUEIRAS 182 2,242,363 12,340 JARDIM FLORESTA 176 739,431 4,212 BELA VISTA 174 2,233,553 12,818 SANTA TEREZA 164 938,427 5,710 JARDIM EUROPA 153 2,575,542 16,829 PONTA GROSSA 148 493,398 3,324 JARDIM ITU-SABARÁ 147 671,089 4,566 TERESÓPOLIS 141 605,577 4,283 NONOAI 138 512,495 3,717

Fonte: Loft, com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais na cidade

Os 20 bairros com os menores tamanhos médios de imóveis

Bairro Tamanho médio (m2) Tíquete médio (R$) Preço m2 (R$) CHAPÉU DO SOL 60 189,818 3,172 HUMAITÁ 60 283,206 4,683 PRAIA DE BELAS 61 568,609 9,319 CIDADE BAIXA 65 475,400 7,307 CENTRO 70 352,982 5,068 RESTINGA 70 200,627 2,878 MÁRIO QUINTANA 73 292,919 4,036 MORRO SANTANA 76 322,263 4,262 CAMPO NOVO 76 267,555 3,531 AZENHA 77 451,576 5,866 FARROUPILHA 79 524,752 6,630 PASSO DAS PEDRAS 79 263,631 3,322 JARDIM CARVALHO 85 425,319 5,023 BOM JESUS 87 443,494 5,105 FLORESTA 87 486,603 5,575 NAVEGANTES 88 346,335 3,950 BOM FIM 89 602,803 6,802 SANTANA 89 534,714 5,977 FARRAPOS 90 271,521 3,023 JARDIM DO SALSO 90 717,053 7,963

