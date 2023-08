Brasil Saiba quais são os dez carros mais roubados no Brasil em 2023

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A modalidade teve alta de 8% no ano passado e chegou a 373.225 mil ocorrências Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A modalidade teve alta de 8% no ano passado e chegou a 373.225 mil ocorrências. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil tem, em média, mil casos de roubos e furtos de carro por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023. A modalidade teve alta de 8% no ano passado e chegou a 373.225 mil ocorrências. O histórico mostra uma tendência de alta nos crimes: em 2021, foram mais de 300 mil unidades furtadas e roubadas no País e, em 2020, 299,5 mil veículos.

Ainda segundo o Anuário, em 2022, 60,3% dos veículos subtraídos foram em ocorrências de furto e 39,7% em roubos. Em termos relativos, quando calculada as taxas de ocorrências para grupos de 100 mil veículos registrados, se constata que, em 2018, a taxa de roubos e furtos por 100 mil veículos era similar, mas, de lá para cá, a taxa de roubos caiu 47,6%, enquanto a de furtos caiu apenas 19,6%.

Atualmente, furto é a principal modalidade criminal de subtração de carros no Brasil. Um levantamento da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) mostrou o ranking dos 10 carros mais roubados do Brasil entre janeiro e julho de 2023. A pesquisa compara ainda com o mesmo período do ano de 2022.

A lista se repetiu de um ano para o outro, com pequenas alterações. Segundo o consultor de segurança, Marcy Campos Verdes, a Volkswagen se mantém na primeira colocação por seu uma marca forte, com motor potente e muitos modelos circulando.

“Essa grande quantidade de unidades um mercado paralelo de peças. Mas é uma lógica: os carros mais vendidos estão entre os mais roubados e furtados.”

O Volkswagen Gol, que ocupa a primeira colocação no ranking, é um dos carros mais populares no mercado doméstico. Isso faz com que o modelo tenha comércio de peças mais fáceis, ou seja, os bandidos conseguem desmanchar o veículo para vender as partes.

Em seguida, são carros mais baratos, de fácil revenda e de grande quantidade em circulação, como o Chevrolet Onix. E por fim, os mais utilitários, robustos e com preços elevados.

Outros modelos, como o Fiat Strada, são visados pelos criminosos pelo fato de serem veículos que fazem transportes de coisas, como roubo de cargas e objetos furtados de fazendas. Já a Toyota Hilux é uma picape grande, e, principalmente, muito cara, o que, segundo o consultor de segurança, é um veículo que seduz os criminosos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/saiba-quais-sao-os-dez-carros-mais-roubados-no-brasil-em-2023/

Saiba quais são os dez carros mais roubados no Brasil em 2023

2023-08-06