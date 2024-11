Brasil Saiba quais são os documentos aceitos nos dois dias de provas do Enem

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro Foto: Agência Brasil As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. (Foto: ABr) Foto: Agência Brasil

Os estudantes brasileiros que participarão do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano (3 e 10 de novembro) devem levar ao local das provas indicado no Cartão de Confirmação da Inscrição um documento válido com foto para identificação, emitido por órgãos nacionais, como a carteira de identidade e a carteira de trabalho.

Os documentos podem ser impressos ou apresentados no formato digital no próprio celular pelo aplicativo oficial dos mesmos, como Carteira de Identidade Nacional, RG digital, e-Título, CNH digital ou no app Gov.br, na sessão Meus Documentos.

Se for apresentada a versão digital, o candidato deve verificar com antecedência se o aplicativo está atualizado e funcionando corretamente para evitar contratempos nos dias das provas.

Para o participante estrangeiro acessar a sala de aplicação do Enem, é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação oficial e original com foto, como passaporte e identidade expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, entre outros documentos.

