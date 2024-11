Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre monitora as previsões de chuva e avanço de frente fria nos próximos dias

2 de novembro de 2024

Na segunda-feira (4), o avanço de uma nova frente fria com uma área de baixa pressão no Paraguai favorece novamente a ocorrência de chuvas moderadas a fortes Foto: Alex Rocha/PMPA Na segunda-feira (4), o avanço de uma nova frente fria com uma área de baixa pressão no Paraguai favorece novamente a ocorrência de chuvas moderadas a fortes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A previsão do tempo para Porto Alegre, conforme informações da Sala de Situação Sema/RS e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica influência de frentes frias e áreas de baixa pressão, que devem trazer chuvas moderadas a fortes em algumas regiões do Estado, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Neste domingo (3), a frente fria se desloca para o oceano, mas a área de baixa pressão sobre o Paraguai continua influenciando o tempo, com previsão de chuva moderada a forte em diversas áreas, com acumulados em torno de 30 mm/dia nas regiões do Sul e Serra e até 20 mm/dia nas demais. As rajadas de vento devem variar entre 50 e 60 km/h em parte das regiões. As temperaturas ficam entre 24°C e 29°C.

Já na segunda-feira (4), o avanço de uma nova frente fria com uma área de baixa pressão no Paraguai favorece novamente a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, com risco de temporais, descargas elétricas e ventos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, possibilidade de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 20 °C e 26 °C.

