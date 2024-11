Educação Em vídeo, Lula dá instruções para Enem: “Não dá para chegar atrasado”

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

O Enem acontece nos dias 3 e 10 deste mês. O Enem acontece nos dias 3 e 10 deste mês. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, na manhã deste sábado (2), um vídeo com instruções para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 3 e 10 deste mês. Lula leu algumas instruções, como levar documento de identidade e caneta de tinta preta, e enfatizou a necessidade dos candidatos chegarem no horário.

“Vocês percebem que não dá para brincar, não dá para chegar atrasado”, falou no vídeo. “O mais importante é chegar com antecedência”, complementou.

“Que vocês compareçam com alegria no peito e muito otimismo”, disse. O presidente desejou ainda que os estudantes “passem na prova, porque o Brasil precisa de gente bastante capacidade”.

Neste domingo (3), os portões abrirão às 12h e fecham às 13h para a prova iniciar às 13h30. Serão 5 horas e 30 minutos para terminar as questões. A primeira etapa do Enem 2024 testa com conhecimentos de linguagens, ciências humanas e redação.

O que precisa levar para o Enem

– Documento: RG ou outra documentação oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

– Caneta: a caneta deve ser esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar);

– Opcional: cartão de confirmação de inscrição;

O que levar para comer: lanche e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.

Exemplos de documentos digitais de identificação que serão aceitos

– e-Título;

– Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital;

– RG Digital.

– O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal — capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

Pode levar bolsa e mochila para o Enem. O edital não proíbe. Mas, uma vez dentro da sala de aplicação, a mochila deve ser colocada debaixo da cadeira e não pode ser manuseada. Então, tudo que for ser utilizado durante a prova, como canetas, água, lanche e máscaras, deve ficar fora da bolsa.

Identificações físicas aceitas

– Cédula de Identidade expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

– Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;

– Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

– Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

– Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de – identidade;

– Passaporte;

– Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;

– Carteira de Trabalho (emitida após 27 de janeiro de 1997);

– Identidade funcional, em consonância com o Decreto n.º 5.703, de 15 de fevereiro de 2006 (crachá de servidor público municipal, distrital, estadual, federal e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário).

Não é permitido

– Telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

– Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

– Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

– Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

O envelope porta-objetos, lacrado e identificado, deve ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Horários de aplicação (no fuso de Brasília)

– Portões abrem às: 12h

– Portões fecham às: 13h

– Prova começa às: 13h30

– Pode sair, mas sem o caderno de questões: a partir das 15h30

– Pode sair da prova com o caderno de questões: a partir das 18h

– Aplicação da prova no 1º dia acaba às: 19h

– Aplicação da prova no 2º dia acaba às: 18h30

O candidato só deixa o local de aplicação com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova. De acordo com o edital do Enem 2024, o gabarito oficial do exame vai ser divulgado em 20 de novembro. Já o resultado com as notas individuais deve ficar disponível para os participantes em 13 de janeiro de 2025.

Provas

Dia 3 de novembro:

– Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões de múltipla escolha de geografia, história, filosofia e sociologia.

– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 40 questões de múltipla escolha de português e literatura e mais 5 de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

– Redação dissertativa-argumentativa: texto tem que ser escrito com base em uma situação-problema apresentada. Veja redações nota mil.

Dia 10 de novembro:

– Matemática e suas Tecnologias: 45 questões de múltipla escolha.

– Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões de múltipla escolha de biologia, química e física.

